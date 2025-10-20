El noticiero francés BFMTV difundió en las últimas horas las primeras imágenes del robo que sacudió al Museo del Louvre en París, cuando un grupo de ladrones sustrajo valiosas joyas de la corona francesa.

El video, que ya circula ampliamente en redes sociales y fue citado por el diario Le Parisien, muestra el momento exacto del asalto dentro del museo, con visitantes presentes en la icónica Galería de Apolo, donde se exhiben las piezas más preciadas del tesoro real.

En el material audiovisual se ve a uno de los delincuentes disfrazado de obrero, con chaleco reflectante amarillo, casco y pasamontañas, manipulando una amoladora angular (herramienta eléctrica portátil utilizada para cortar, desbastar, lijar y más) para cortar el vidrio blindado de una vitrina.

Las imágenes, grabadas por un turista con su teléfono móvil, muestran cómo el hombre trabaja sin aparente prisa mientras los visitantes, confundidos, retroceden alarmados ante el ruido y las chispas que saltan del vidrio.

El canal francés acompañó el video con un titular que se volvió viral: “Un robo digno de una película”.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Durante la transmisión, los presentadores y analistas de BFMTV comentaron la audacia del golpe, resaltando el uso de una plataforma elevadora o montacargas que permitió a los ladrones acceder a una ventana lateral del museo, directamente a la sala donde se encontraban las joyas.

El material no muestra ni la huida ni el momento en que el museo fue evacuado, pero constituye la primera evidencia visual del robo en marcha, un hecho que ha conmocionado a Francia y al mundo del arte.

Según informó Le Parisien, la Fiscalía de París abrió una investigación por robo en banda organizada y las autoridades revisan las cámaras de seguridad tanto del interior como del perímetro del museo, en busca de pistas sobre los implicados.

Fuentes citadas por el mismo medio indicaron que el asalto fue ejecutado “en cuestión de minutos” y con “precisión milimétrica”, lo que sugiere que el grupo conocía bien la estructura del Louvre y el horario de vigilancia.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos divulgada por medios franceses como BFMTV, Le Monde y Reuters, los ladrones entraron al museo alrededor de las 9:30 de la mañana, poco después de su apertura.

Utilizando un camión, accedieron por una ventana del segundo piso y se dirigieron directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa, entre ellas la célebre corona de Luis XV y varias piezas del Tesoro de los Reyes.

Con herramientas eléctricas de corte, rompieron las vitrinas reforzadas y sustrajeron un número aún no confirmado de objetos de alto valor.

Acá, el video que circuló del robo:

Un visitante del Museo del Louvre grabó a uno de los ladrones rompiendo una de las vitrinas para llevarse las joyas.

Según he leído, las alarmas de las ventanas exteriores de la sala estaban desconectadas por una falsa alarma previa.

Los ladrones tardaron solo cuatro minutos en… pic.twitter.com/4x0JtSmomb — Darío Madrid (@Dario_Madrid_F) October 19, 2025

El hecho duró entre cuatro y siete minutos, según estimaciones de la policía, y los delincuentes huyeron en motocicletas por las calles cercanas al Sena antes de que los agentes pudieran cercar el área.

Hasta el momento, ninguno de los responsables ha sido capturado, aunque las autoridades aseguran tener “indicios sólidos” sobre su identidad y posibles vínculos con grupos delictivos especializados en arte y joyas.

El Louvre, por su parte, emitió un breve comunicado lamentando el hecho y confirmando su colaboración con la investigación.

