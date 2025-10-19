Un robo digno de Hollywood sacudió este domingo a París. Un comando de cuatro hombres irrumpió en el museo del Louvre y se llevó ocho joyas de valor incalculable, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, en una operación que duró apenas siete minutos.

Los delincuentes, con los rostros cubiertos y armados con pequeñas motosierras, ingresaron a la galería Apolo del museo alrededor de las 9:30 a. m., poco después de que el recinto abriera sus puertas al público. Según la fiscal de París, Laure Beccuau, los asaltantes usaron motocicletas de alto cilindraje para escapar a toda velocidad por el corazón de la capital francesa.

Las primeras versiones indican que los ladrones aprovecharon un camión con un brazo articulado para acceder desde el exterior y romper dos vitrinas donde se exhibían piezas únicas del siglo XIX. Entre ellas, collares y diademas pertenecientes a la realeza francesa, adornados con cientos de diamantes, esmeraldas y zafiros.

Aunque el botín fue casi completo, los delincuentes perdieron una de las piezas más emblemáticas: la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. El objeto fue hallado poco después cerca del museo y su estado está siendo evaluado por expertos del Ministerio de Cultura francés.

Qué robaron en el museo del Louvre

Entre los artículos sustraídos también figura el collar de esmeraldas de María Luisa —con más de 1.100 diamantes— y el conjunto de zafiros de la reina María Amelia, piezas que hacen parte del patrimonio más valioso del Louvre.

El presidente Emmanuel Macron aseguró en la red social X que “los autores serán llevados ante la justicia” y prometió la recuperación de las joyas. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, explicó que los asaltantes actuaron con precisión quirúrgica y comparó el ataque con una escena de acción.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Las alarmas del museo se activaron durante el asalto, calificado por las autoridades como “rápido y brutal”. Cinco agentes del Louvre se encontraban en la galería y lograron dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, pero los ladrones ya habían huido cuando llegaron los refuerzos.

El atraco obligó al cierre temporal del museo más visitado del mundo, que en 2024 recibió cerca de nueve millones de turistas. Varios testigos dijeron sentirse en medio de una película. “Es algo que no olvidaremos”, dijo una turista estadounidense que estaba en los alrededores.

Alerta en museos de París

La Fiscalía abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita. La escena fue asegurada por equipos forenses mientras soldados patrullaban el icónico recinto que guarda tesoros como la Mona Lisa y la Venus de Milo.

El espectacular robo revive los temores por la seguridad en los museos franceses, tras recientes hurtos en el Museo Nacional de Historia Natural y el Cognacq-Jay. Sin embargo, ninguno había tenido la magnitud ni el simbolismo del golpe perpetrado este domingo en el corazón de París.

