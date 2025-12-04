En las últimas horas, se conoció una carta que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal le envió a Donald Trump, develada por medios internacionales, la cual comprende graves acusaciones acerca de la relación entre Nicolás Maduro, el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Cártel de los Soles’.

The Dallas Express fue el medio que reveló el documento que deja al descubierto los presuntos vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico y el espionaje.

Carvajal sugiere que el ‘Tren de Aragua’ fue organizado, armado y financiado por el poder chavista desde sus puntos de origen con el objetivo protector del gobierno, incluso en situaciones extremas. Pasó de ser una banda delictiva a un engranaje clave dentro de la estrategia oficial, consolidándose como un actor útil para Maduro.

“Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen”, se lee en el documento.

Otro punto crítico dentro del contenido de la carta se relaciona con los planes de contingencia del régimen de Maduro. Según ABC, el exmilitar afirmó que el gobierno posee esquemas diseñados para cada escenario, incluso para mantener el poder en situaciones extremas, e influir en conflictos internacionales mediante operaciones encubiertas del régimen.

“Durante veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país; muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana”, agregó el exdiputado venezolano en la carta.

Carta enviada por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal al presidente Donald Trump (exclusiva de The Dallas Express): Estimado presidente Trump y pueblo de los Estados Unidos: Mi nombre es Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto funcionario del régimen venezolano. Fui general… pic.twitter.com/OUl411OOOx — VPItv (@VPITV) December 4, 2025

Carta de ‘Pollo’ Carvajal habría desatado arremetída de Trump en el Caribe

Además, Carvajal fue quien vinculó a Nicolás Maduro con el ‘Cartel de los Soles’ y sus declaraciones habrían conllevado al despliegue de Estados Unidos en el Caribe como medida contra el narcotráfico.

“El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos… Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de narcotraficantes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano”, agregó.

Por último, el exmilitar respalda las políticas de Trump en contra del régimen de Maduro. Carvajal sostuvo en su misiva que esas acciones eran “justificadas y necesarias”, incluso subestimadas frente a la amenaza chavista, y urgió a fortalecer la presión internacional.

“Hoy, veo la necesidad de hablar con el pueblo estadounidense sobre la realidad del régimen venezolano y por qué las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió Carvajal.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.