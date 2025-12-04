El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para ciudadanos y residentes legales que tengan como destino a Venezuela. La advertencia, catalogada como Nivel 4, señala riesgos extremos para cualquier persona estadounidense en ese territorio.

“Se recomienda, encarecidamente, a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”, se lee en la misiva, según recogió Semana.

El organismo detalla múltiples factores que sustentan la alerta, como la detención arbitraria, tortura, criminalidad con índices elevados de homicidios, secuestros y robos violentos, represión de protestas.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, advirtió el Departamento de Estado.

Razones de Estados Unidos para emitir alerta a sus ciudadanos en Venezuela

A esto se suma la ausencia de una embajada estadounidense operativa en Caracas, lo que imposibilita asistencia consular o apoyo en emergencias, y a una marcada escasez de gasolina, electricidad, agua potable, alimentos y medicamentos.

Esta advertencia sucede en medio de un ambiente político especialmente tenso entre Washington y Caracas, marcado por declaraciones recientes del presidente Donald Trump sobre operaciones militares y procesos de deportación. La situación añade presión a una región que ya afronta inestabilidad significativa.

La alerta se da en medio del deterioro acelerado de las condiciones internas en Venezuela, un país inmerso en una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.