Donald Trump elevó la tensión al confirmar que los ataques terrestres del Ejército de Estados Unidos contra estructuras del narcotráfico comenzarán “muy pronto”, luego de sus avanzadas cerca de Venezuela.

El presidente conectó ese anuncio con la operación militar que su país adelanta desde principios de septiembre contra narcolanchas, y dejó claro que la ofensiva no se quedará en el Caribe.

El mandatario habló sin rodeos y aseguró que las acciones por tierra serían incluso más eficaces que las actuales. Sostuvo que las autoridades estadounidenses ya tienen plenamente identificadas las rutas y a quienes las controlan.

“Por tierra es mucho más fácil, ¿sabes? Sabemos las rutas que usan. Sabemos todo sobre ellos”, afirmó, insistiendo en que esa información permitiría ejecutar ataques directos contra los responsables.

Trump justificó la inminencia del operativo recordando el impacto del narcotráfico en su país. Dijo que “cientos de miles de personas mueren aquí todos los años”, frase con la que buscó dimensionar el argumento de su decisión. A continuación, lanzó la expresión más agresiva de su intervención:

“Vamos a acabar con esos hijos de perr#”.

Con ese mensaje, Trump dejó planteado que la estrategia antidrogas de su administración entrará en un nivel mucho más frontal, apoyada en operaciones terrestres que, según él, ya están listas para ponerse en marcha.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.