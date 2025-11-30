El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de un clima regional cada vez más cargado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y por las acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas.

La llamada, revelada inicialmente por The New York Times, fue descrita por Trump como un intercambio “que no salió bien ni mal”, una frase que evidencia el hermetismo del mandatario frente a un episodio que ocurre mientras su Gobierno insiste en que Maduro lidera un presunto entramado de narcotráfico.

En paralelo, Estados Unidos mantiene en la región un operativo que incluye el portaaviones más grande del mundo, activo desde septiembre y convertido en símbolo de la creciente presión.

El fin de semana, Trump elevó aún más el tono al advertir que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado”, una declaración que escaló la tensión diplomática sin necesidad de mencionar explícitamente acciones militares. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha reiterado que sus esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarán “muy pronto”.

Las posibilidades de Nicolás Maduro

Mientras tanto, desde el Congreso estadounidense, el senador republicano Markwayne Mullin agregó un elemento más a la jornada. En entrevista con CNN, aseguró que Washington le ofreció a Maduro la posibilidad de abandonar Venezuela y trasladarse a Rusia o a cualquier otro país.

Y aunque negó que haya un plan para enviar tropas, insistió en que las medidas actuales buscan “proteger las costas” de Estados Unidos.

La conversación entre ambos líderes, sumada a la movilización militar y a las declaraciones de alto voltaje, deja abierta una nueva fase de incertidumbre en la relación ya volátil entre Venezuela y Estados Unidos.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.