Petro instó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a su secretario general a actuar de inmediato, convocando a la Asamblea para evaluar la situación.

Añadió que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado de Estados Unidos para llevar a cabo acciones militares o intervenciones armadas contra Venezuela, por lo cual cualquier medida que limite su espacio aéreo carece de legitimidad internacional.

El texto de Petro, publicado en X, enfatiza la necesidad de preservar el orden jurídico global y llama a los países de América Latina y el Caribe a pronunciarse sin temor en defensa de los principios internacionales.

Además, expresó que Venezuela requiere más democracia, pero esta debe surgir exclusivamente de las fuerzas internas de su sociedad y de su pueblo, sin imposiciones externas.

También hizo un llamado a las aerolíneas para que no acaten órdenes consideradas “ilegales” y solicita a Estados Unidos, específicamente al presidente Trump, regresar al “respeto del derecho internacional”.

“Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana”, añadió Petro en su cuenta de X.

El presidente colombiano invitó a la Unión Europea y a los países latinoamericanos a normalizar los vuelos a Venezuela y sancionar a las empresas que no cumplan con los compromisos adquiridos.

Finalmente, resaltó el derecho universal a volar y la importancia de mantener los cielos abiertos en todo el mundo.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.