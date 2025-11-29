En una reciente entrevista con Semana, el expresidente Álvaro Uribe criticó fuertemente al senador Iván Cepeda, a quien el petrismo considera como una de sus principales cartas presidenciales para las elecciones de 2026.

Uribe señaló que Cepeda no es una figura confiable e insiste en que ha tenido vínculos con las Farc, recordando movilizaciones de apoyo y su cercanía con exjefes guerrilleros como ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.

“El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo. Pero, además, el senador Cepeda, si se hubiera judicializado la fuga de ‘Santrich’ y de ‘Iván Márquez’, tendría que responder ante un juzgado”, destacó Uribe en esa revista.

El expresidente también planteó la hipótesis de que el fortalecimiento del narcotráfico tras el acuerdo de paz contribuyó al asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Uribe acusó a Cepeda y al presidente Gustavo Petro de estigmatizar a la oposición, lo que en su opinión genera riesgos para su seguridad y la de otros dirigentes.

También criticó la intención de profundizar las reformas del actual Gobierno, que considera una amenaza para la economía, el sistema de salud, las pensiones, la vivienda y la infraestructura.

Asimismo, reveló el plan concreto para las elecciones de 2026: que el Centro Democrático gane los comicios y así se ponga fin al proyecto de Petro que, según él, ha hecho mucho daño al país.

Finalmente, Uribe resaltó que la violencia se ha expandido en cientos de municipios y que el modelo de paz promovido por Cepeda y el petrismo ha fracasado, debilitando la democracia y favoreciendo al narcoterrorismo, incluido el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

