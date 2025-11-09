El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó fuertemente al Gobierno de Gustavo Petro por lo que calificó como un “derroche” en el gasto público, especialmente por la lujosa embajada de Colombia en Arabia Saudita, que cuenta con piscina y amplios salones.

Según Uribe, estas inversiones contradicen las promesas de austeridad y ahorro que el mandatario hizo durante su campaña de 2022.

Señaló que mientras se destinan grandes sumas a proyectos diplomáticos innecesarios, el Gobierno ha descuidado a sectores vulnerables como los adultos mayores, madres cabeza de familia y niños.

Durante el foro ‘Madres comunitarias, cuidadoras y el futuro de la infancia’, Uribe afirmó que el Gobierno ha incumplido sus compromisos con la tercera edad y las mujeres cuidadoras, a quienes se les prometió medio salario mínimo y apenas reciben 200.000 pesos.

Además, cuestionó la reforma pensional, advirtiendo que busca usar los fondos de los jóvenes para financiar a los ancianos, en lugar de fortalecer el presupuesto nacional mediante crecimiento económico y austeridad.

El exmandatario insistió en que el exceso de impuestos, la violencia y el maltrato a los empresarios están frenando la economía, y concluyó que el Gobierno Petro “es un gobierno derrochón” que desperdicia recursos en lugar de destinarlos a programas sociales.

