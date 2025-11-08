El expediente de la Fiscalía filtrado por Semana, sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno (estudiante de la Universidad de los Andes), revela detalles impactantes del crimen ocurrido luego de una fiesta de Halloween en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Según el documento de la Fiscalía, el ataque se originó tras una falsa acusación de acoso dentro del bar Before Club, donde Moreno fue increpado por un grupo conformado por Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández, Bertha Yohana Parra y Ricardo González Castro, este último aún prófugo.

Media hora después del homicidio, tres de ellos fueron capturados sentados en una banca. Suárez, señalado como autor principal, fue descrito como un joven brillante: mejor Icfes de Bogotá en 2016, beneficiario del programa Ser Pilo Paga, estudiante de doble carrera en Los Andes y trabajador ejemplar.

Sin embargo, testigos lo identificaron como el agresor que persiguió y golpeó brutalmente a Moreno, incluso pidiendo “motivación” para continuar la golpiza.

Lee También

Las declaraciones recogidas por la Fiscalía indicaron que las dos mujeres del grupo gritaron que la víctima “estaba acosando mujeres”, lo que desató la violencia. El expediente permitió imputar a Suárez por homicidio agravado y dictar medida de aseguramiento.

“Se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar: ‘Ahí tiene para que siga acosando’. Al observar esto, se corren a otro lado. Mi amiga le pregunta a la chica vestida de negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que ‘el chico [Jaime Moreno] estaba acosando mujeres’”, reza la declaración de una testigo incluida en el informe de la Fiscalía y divulgada por esa revista.

Las autoridades esperan concretar prontamente la captura de Ricardo González y hay expectativa por la vinculación formal de las dos mujeres al proceso, una de ellas por el delito de instigación a delinquir (que da hasta 12 meses de cárcel en Colombia).

Entre tanto, la Fiscalía, la defensa de la familia de la víctima y la Procuraduría solicitaron que Juan Carlos Suárez sea enviado a prisión preventiva, argumentando que representa un peligro para la sociedad, ya que demostró ser capaz de “matar a una persona a golpes”. Su audiencia será el miércoles 12 de noviembre.

Videos del bar Before desmontarían la teoría de las mujeres

El Tiempo señala que las imágenes de las cámaras de seguridad del tan mencionado bar bogotano desmontan la teoría lanzada por las mujeres acerca de un supuesto acoso.

“Las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club desmontan la versión según la cual el joven Moreno habría tenido un acto impropio con una de las dos mujeres que están vinculadas al caso”, señala ese diario citando fuentes internas de la investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.