Una carta firmada por directivos de la universidad, revelada por Coronell en sus redes sociales, demuestra que Suárez lleva dos años sin ser estudiante activo de la Universidad de los Andes.

“En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado con Cédula de Ciudadanía No. [número tachado], estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023 cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, reza la misiva.

Este viernes continuaron las audiencias de imputación de Juan Carlos Suárez Ortiz, detenido por la agresión que provocó la muerte de Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre.

La Fiscalía presentó cuatro testigos y un informe con nuevos detalles sobre las amenazas y la conducta de Suárez antes y durante el ataque.

Según varios testimonios, el conflicto empezó en el bar, donde Suárez, alterado, le propinó una patada en el estómago a Moreno y fue incitado por acompañantes, incluida una mujer disfrazada de azul.

Testigos dicen que Suárez afirmó: “Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”. Cámaras registraron cómo salió corriendo del establecimiento y persiguió a la víctima.

Además, habría dirigido amenazas al amigo de Moreno, diciéndole que el problema era con su compañero y que si era necesario también lo agrediría a él.

La Fiscalía reúne estos testimonios en un expediente de unas 300 páginas mientras busca probar que el homicidio fue intencional.

El caso continúa generando atención por la gravedad de los hechos y la posible responsabilidad de los implicados. Familiares y la opinión pública exigen justicia y celeridad en las investigaciones, medidas urgentes.

