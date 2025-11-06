En la reanudación de la audiencia contra Juan Carlos Suárez, primer capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía señaló que Suárez enfrenta una imputación por homicidio agravado en calidad de coautor, con una posible condena de entre 40 y 50 años de prisión.

El crimen, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, fue registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a los presuntos responsables de la agresión. Gracias a estos registros también buscan a Ricardo González, otro de los implicados, quien fue identificado en videos de la discoteca Before Club, donde Moreno estuvo antes del ataque.

La Fiscalía también reveló en la audiencia que el presunto motivo de la agresión fueron unas acusaciones lanzadas por dos mujeres contra la víctima mientras se encontraban en el bar. No obstante, el ente investigador recalcó que “no hubo verificación alguna de los señalamientos ni tampoco oportunidad de defensa de la víctima”.

La fiscal del caso explicó: “Fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”. Agregó además que “una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso y, posterior a ello, motivan al aquí imputado Suárez, al punto que hace manifestaciones claras que reflejan la intención de matarlo”.

A su vez, la Fiscalía sustentó su versión con el testimonio de un testigo identificado con las iniciales A.I., quien narró haber visto el momento en que un hombre “le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de Tyler (Jaime Esteban)” mientras las mujeres gritaban: “Ahí tiene para que siga acosando”. Según este testigo, los agresores justificaron el ataque asegurando que “el chico disfrazado de Tyler Durden (Moreno) estaba acosando mujeres”.

Luego de salir del establecimiento, Las autoridades también buscan a Ricardo González, otro de los implicados, quien fue identificado en videos de la discoteca Before Club, donde Moreno estuvo antes del ataque. El testigo añadió que Suárez preguntó: “¿Será que lo persigo?, aliéntenme”, y que una de las mujeres respondió: “¿No que mucho kick Boxing?, yo le hubiera pegado más”. Esa frase habría motivado al imputado a consumar la violenta golpiza.

La Fiscalía describió el caso como de “gravedad excepcional”, destacando que se trató de una agresión “colectiva y cobarde” que truncó la vida de un joven universitario sin provocación alguna. Suárez no aceptó los cargos y la decisión sobre su medida de aseguramiento será emitida por un juez de control de garantías el viernes 7 de noviembre.

