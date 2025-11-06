Una tormenta digital se desató contra el comediante y empresario Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, luego de publicar en la red social X un mensaje que fue calificado como violento y antidemocrático. El humorista terminó pidiendo disculpas tras reconocer que cruzó una línea que jamás debió pasar.

Todo comenzó cuando, en medio de una discusión política, Piter Albeiro lanzó una pregunta que causó rechazo generalizado: “¿Y qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan más?”. La publicación se viralizó en cuestión de minutos, desatando una avalancha de críticas y cuestionamientos sobre su discurso.

Pitel Albeiro salió a pedir disculpas

El artista reconoció que no hay justificación alguna y asumió la responsabilidad total de sus palabras. “Es culpa mía, toda mía. Tengo que pedir disculpas. No justifico absolutamente nada de lo que pasó”, expresó con tono autocrítico.

En su video, insistió en que su intención no era incitar al odio y que su única meta en redes es “hacer reír, no dividir”. “Mil disculpas. Un ‘screenshot’ descontextualizado no refleja mi forma de ser ni de pensar. Prometo que no volverá a suceder”, concluyó.

