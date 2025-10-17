El principal tema de discusión de los últimos días en Colombia en cuanto a materia política se refiere es quién es el mejor candidato para llegar a la presidencia en 2026, pues hay numerosas opciones de todos los bandos posibles, muchos ciudadanos quieren un cambio y otros, por el contrario, sienten que se le debe dar continuidad a lo que viene haciendo el presidente Gustavo Petro.

(Ver también: David Luna le respondió con dureza a Piter Albeiro por tildarlo de santista y de petrista)

Uno de los que se ha metido en la discusión es el expresidente Juan Manuel Santos, recordado por alcanzar el acuerdo de paz con las Farc, quien subió un video a sus redes sociales dando su punto de vista.

Para Santos, quien ganó el Nobel de paz ese año, la solución del país está en el centro, es decir, ni en Petro ni en Uribe, sino en un candidato que dé soluciones, que una al país y que busque las maneras de llegar a acuerdos para que se avance en materia de seguridad, economía y más.

Este fue el video compartido por Juan Manuel Santos:

Si todavía creen que los extremos ayudan al país, esta videocolumna es para ustedes. pic.twitter.com/ITA02h4LAR — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 16, 2025

Dicho video despertó toda clase de comentarios, tanto de quienes están de acuerdo con su opinión para dejar la polarización de lado, como de quienes le tiran odio porque siguen con la opinión de que les entregó el país a las guerrillas y por eso estamos como estamos.

Uno de los que le respondió al expresidente fue el comediante santandereano Piter Albeiro, quien suele comentar mucho acerca de política en sus redes sociales y no desaprovecha oportunidad para atacar a la izquierda y el centro. En su comentario, le dijo incluso “traidor” al expresidente y les apunta a candidatos como Roy Barreras, David Luna y el mismo Juan Carlos Pinzón.

Callese TRAIDOR aca no lo queremos ni a ud ni a sus candidatos Pinzon, Roy Barreras y David Luna no señor no engañan a nadie 💪🏼 https://t.co/QuQdstQ7QW — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) October 17, 2025

Así las cosas, el comediante sigue dejando claro que su preferencia política es alguien de derecha, inclinándose incluso por el candidato Abelardo de la Espriella.

(Ver también: Piter Albeiro escogió entre Uribe y Petro; ya tiene su candidato presidencial para 2026)

Por lo pronto, las discusiones, debates, consensos, consultas y más avanzan en Colombia para determinar cuáles serán los candidatos que se presentarán a las elecciones de 2026, las cuales muchos dicen que serán de las más importantes por el momento que se está viviendo actualmente.

