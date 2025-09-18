En redes sociales, el comediante Piter Albeiro cuenta con una amplia comunidad de seguidores que constantemente le expresan su apoyo asistiendo a sus presentaciones de comedia. Sin embargo, en los últimos días el humorista ha sido objeto de críticas.

Alejandro Leiva, nombre de pila del artista, expresó en su cuenta de X sus inclinaciones políticas y dejó claro a qué candidato respaldará en la carrera presidencial de 2026: el abogado Abelardo de la Espriella.

El humorista compartió una foto en su cuenta de X en la que mostró un punto de recolección de firmas para que la candidatura de De la Espriella sea oficial y aparezca en el tarjeton electoral del próximo año.

“Amigos en Bogotá, contamos con este pequeño espacio para recibir a quienes nos quieran ayudar, cada día somos más y más”, escribió junto a la imagen. Además, señaló los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Si usted cree en la familia, si respeta las instituciones, si respeta a la fuerza pública y fue educado para ser un buen ciudadano, siempre será bienvenido”.

Amigos en Bogotà contamos con este pequeño espacio para recibir a quienes nos quieran ayudar, cada dia somos mas y mas, si ud cree en la familia, si respeta las instituciones , si respeta a la fuerza publica y fue educado para ser un buen ciudadano siempre será bienvenido ❤️… pic.twitter.com/keijkzGbrC — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 18, 2025

Tras la publicación, varios de sus seguidores reaccionaron con comentarios como: “Colombia no necesita ni merece más extremismos, necesitamos un líder” y “Cada vez el chiste es mejor”, entre otros.

No es la primera ocasión en la que Piter Albeiro manifiesta su apoyo al jurista, pues en otra oportunidad escribió en la misma red social que De la Espriella “será nuestro presidente”, en respuesta a una publicación en la que el candidato debatía intensamente con Alirio Uribe, representante a la Cámara.

El comediante se suma a otros famosos, como Silvestre Dangond, que también han expresado su respaldo a Abelardo de la Espriella. En una foto compartida por el propio abogado, el cantante vallenato aparece a su lado haciendo un saludo militar, gesto que ha adoptado como parte de su campaña presidencial.

¿Por qué Piter Albeiro estuvo en la cárcel?

Antes de alcanzar la fama como humorista, en 1999, Piter Albeiro pasó por un episodio difícil en su vida.

En ese entonces trabajaba en Arauca como comerciante de repuestos y fue detenido durante un operativo contra el contrabando de autopartes. Lo acusaron de tener mercancía de procedencia ilegal y permaneció nueve meses en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Él mismo ha contado en entrevistas que durante ese tiempo descubrió su talento para hacer reír, pues solía entretener a los otros internos con chistes y relatos. Al salir en libertad, decidió dedicarse de lleno al humor, camino que lo llevó a “Sábados Felices” y más tarde a obtener un Récord Guinness.

