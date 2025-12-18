Gusi, el cantautor y productor colombiano de pop tropical, cinco veces nominado al Latin GRAMMY®, fue condecorado por el Concejo de Bogotá con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, en reconocimiento a su trayectoria artística, su destacada contribución cultural y su vínculo profundo con la ciudad que ha marcado su vida personal y profesional.

La distinción fue entregada por el presidente del Concejo de Bogotá, Samir José Abisambra, quien presentó la proposición que dio lugar a este reconocimiento. Como parte del acto protocolario, Gusi recibió la medalla Cruz de Oro y un pergamino, símbolos de uno de los más altos honores civiles que entrega la ciudad.

Gusi se destaca como un promotor de la identidad musical del país, cuya carrera ha estado dedicada a rescatar, reinterpretar y proyectar los sonidos tradicionales del Caribe colombiano y la música tropical a través de un lenguaje contemporáneo que dialoga con el pop latino. Su propuesta artística ha permitido que nuevas generaciones se reconecten con las raíces musicales de Colombia, aportando frescura y vigencia a los ritmos nacionales en escenarios locales e internacionales.

Asimismo, es reconocido por su impacto directo en la industria cultural y creativa, al generar empleo y dinamizar el sector musical a través de conciertos, giras y producciones que involucran a músicos, técnicos, productores, realizadores audiovisuales, diseñadores y equipos logísticos. Sus proyectos han contribuido a posicionar a Colombia como un país exportador de talento, fortaleciendo la cadena de valor de la música nacional.

Además, su rol como voz mediática y formadora, ha acompañado a nuevas generaciones de artistas, promoviendo valores como la disciplina, la autenticidad y el amor por la música, utilizando su visibilidad para inspirar y educar a jóvenes talentos en todo el país.

La trayectoria de Gusi también se inscribe en un momento clave para la música colombiana en Bogotá: el surgimiento del Tropipop a comienzos de los años 2000. Como parte de esa generación, Gusi contribuyó a una escena que mezcló los sonidos del Caribe con la identidad de la montaña, transformando a la capital en un punto de encuentro entre la tradición y lo contemporáneo, entre la costa y la cordillera. Ese movimiento amplió el imaginario sonoro de la ciudad y reforzó la diversidad cultural como uno de sus rasgos más representativos.

“Bogotá es la ciudad donde crecí y me formé como persona y como músico. Aquí nacieron mis primeros sueños y mis primeros conciertos, y aquí construí el camino que me ha llevado a los escenarios de Colombia y del mundo. Es una ciudad multicultural, creativa y profundamente ligada a mi origen, al que siempre regreso”, expresó el artista.

La condecoración llega en un momento clave de su carrera, marcado por el desarrollo de “Vallenato Social Club”, el primer álbum colaborativo de vallenato liderado por Gusi, en el que rinde homenaje a las raíces de este género desde su mirada de cantautor pop tropical. El 3 de diciembre, Gusi presentó “Amor Viejo”, colaboración junto a Peter Manjarrés, cuarto sencillo de este proyecto que será lanzado en el primer semestre de 2026 y que reúne a voces emblemáticas del vallenato en un ejercicio de memoria, tradición y renovación.

Con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, Bogotá reconoce no solo la trayectoria de Gusi, sino su papel como embajador cultural, su compromiso con la música colombiana y su capacidad de tender puentes entre generaciones, territorios y sonidos. Un homenaje a un artista que ha sabido llevar su origen consigo, convirtiéndolo en motor creativo y en legado vivo para el país.

