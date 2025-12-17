El astrólogo Daniel Daza comentó en Pulzo sobre la salud de Álvaro Uribe Vélez y afirmó que el expresidente, nacido bajo el signo de Cáncer, atraviesa un momento complejo tanto en lo judicial como en lo personal. Señaló que Uribe aún está a la espera de una decisión en segunda instancia y dio a entender que este proceso será largo.

(Vea también: Astrólogo fue amenazado de muerte por predecir culpabilidad de Álvaro Uribe y salió del país)

Según Daza, el mejor año para las personas del signo Cáncer se extiende solo hasta el 30 de junio y, después de esa fecha, la situación cambiaría de manera desfavorable.

En ese contexto, planteó los dos posibles escenarios para Uribe: o es condenado y termina en prisión, donde incluso podría morir, o no es condenado, pero aun así el tiempo comienza a jugar en su contra, lo que él describió como “el tic-tac de la muerte”.

También hizo referencia a las fotografías y videos que han circulado en las últimas semanas, en los que —según su percepción— se evidencian cambios en su aspecto físico y en su rostro. Para Daza, estas señales indicarían que algo grave se estaría gestando en su salud, relacionado con su carta astral, ya que considera que el signo Cáncer regiría este proceso.

El astrólogo afirmó en Pulzo que, desde su punto de vista, estaría ocurriendo algo muy delicado con la salud de Álvaro Uribe Vélez para 2026.

¿Qué dijo el astrólogo Daniel Daza de Gustavo Petro?

El astrólogo colombiano Daniel Daza analizó recientemente la carta astral del presidente Gustavo Petro y planteó un escenario complejo para los próximos años del mandatario.

Según explicó, Petro es del signo Aries y actualmente está siendo impactado por el tránsito de Saturno en Aries, un planeta que en astrología representa la ley, la justicia, la responsabilidad y las consecuencias de los actos.

De acuerdo con Daza, este movimiento astral indica que al jefe de Estado “le va a llegar la ley”, lo que estaría relacionado con procesos legales que podrían activarse tras el final de su mandato.

El astrólogo aseguró que esta situación se extendería durante un periodo prolongado, de entre ocho y nueve años, y que sería una etapa especialmente difícil para Petro una vez deje la Presidencia. En sus palabras, “la ley comienza a responder en el cuello”, haciendo referencia a un tiempo de rendición de cuentas.

Daza también vinculó este panorama con las fuerzas políticas que, según él, estarían impulsando la posibilidad de un segundo mandato de la izquierda.

Recordó que en una predicción anterior había señalado que la izquierda tendría dos periodos consecutivos, luego entraría una transición política. En ese escenario, vendría primero un gobierno de centro y luego uno de derecha, aunque aclaró que ese análisis corresponde a un panorama futuro y aún anticipado.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.