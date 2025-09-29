Desde la mirada de la astrología, hay ciclos que marcan transformaciones profundas en la vida de las personas, pero también en la historia de los países. En varias ocasiones el astrólogo Daniel Daza ha mencionado que el 2026 es uno de los tiempos más significativos para los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis, pues se trata de una etapa de crecimiento, expansión y progreso.

(Vea también: Astrólogo fue amenazado de muerte por predecir culpabilidad de Álvaro Uribe y salió del país)

Estos tres signos de agua estarán atravesando un tránsito favorable que los impulsará hacia nuevos escenarios, tanto en lo personal como en lo colectivo, según explicó el astrólogo Daniel Daza en ‘Lo sé todo’.

En ese marco, es fundamental recordar que Colombia, astrológicamente, está regida por el signo de Cáncer. Según los cálculos, el período más favorable para el país se extenderá entre el 9 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026, justamente el año en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Este detalle no es menor, pues sugiere que el próximo ciclo político estará marcado por la energía propia de Cáncer.

Lee También

En astrología, cada signo tiene una polaridad, que puede ser masculina o femenina. Aries es masculino, Tauro femenino, Géminis masculino, y Cáncer, al que pertenece Colombia, es un signo de energía femenina. Bajo esta interpretación, el mejor año de Cáncer para el país coincide con un cambio trascendental: la llegada de una presidenta mujer.

“De acuerdo con esta lectura, el próximo presidente de Colombia tendrá que ser mujer, lo que marcaría un hecho histórico en la política nacional”, explicó el astrólogo.

Astrólogo predice que una mujer llegará a la presidencia de Colombia

Según Daniel Daza: “Mi predicción es que la izquierda en Colombia gobernará durante dos períodos consecutivos. Actualmente atravesamos el primero, y el siguiente, según la energía femenina de Cáncer, correspondería a una mujer. Esto se conecta con la tendencia que ya se observa en la esfera pública: cada vez más mujeres ocupan espacios relevantes en la agenda mediática y ganan fuerza en redes sociales, escenarios donde hoy se libra buena parte del debate político”.

En el espectro de la izquierda, según Daza, resuena el nombre de Carolina Corcho, quien ha tenido protagonismo en temas de salud y política pública. Mientras tanto, en la derecha aparecen figuras como Paloma Valencia y Vicky Dávila, con una presencia notoria en la discusión pública.

Sin embargo, al revisar sus cartas natales y su relación con la energía de Cáncer, hay matices que las alejan de esta configuración, lo que invita a explorar otras candidaturas femeninas que aún podrían surgir.

El mensaje central es que el escenario astrológico señala con claridad la posibilidad de un liderazgo femenino en Colombia a partir de 2026, con una mujer al frente de la Presidencia de la República.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Predicciones, riesgos y experiencias personales

El astrólogo contó que destaca que más adelante compartirá una lectura más detallada, con análisis específicos de las cartas astrales de posibles candidatas, lo cual permitirá tener una visión más concreta de quién podría asumir el cargo. Sin embargo, aclaró algo importante: “Mis predicciones no han estado exentas de riesgos personales”.

“En varias ocasiones, mis interpretaciones han causado controversia, y eso me ha convertido en blanco de amenazas. En momentos críticos incluso me vi obligada a salir del país. La primera vez tuve que viajar a México, y posteriormente a Panamá, en medio de tensiones relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe y su juicio político. En otro momento, también me trasladé a Miami, donde continué compartiendo mis lecturas astrológicas”, explicó Daza.

Estas experiencias le han mostrado que la astrología no solo despierta interés, sino también incomodidad en ciertos sectores del poder. Sin embargo, sigue convencida de que interpretar los movimientos de los astros es una herramienta valiosa para comprender las dinámicas sociales y políticas que marcan a un país como Colombia.

Según sus predicciones, el año de Cáncer traerá consigo un cambio determinante para el país. La energía femenina, presente en el ciclo comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, abre la posibilidad de que Colombia elija a su primera presidenta mujer, un acontecimiento que, más allá de lo astrológico, se alinea con el contexto histórico y social actual. La astrología, en su visión, señala el camino, mientras que será la ciudadanía quien confirme si esta predicción se cumple en las urnas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.