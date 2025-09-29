La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a causar debate en redes sociales y medios internacionales luego de revelar nuevas predicciones para este 2025. Conocida por sus polémicas declaraciones y por los aciertos que la han hecho ganar miles de seguidores, la vidente aseguró que este año estaría marcado por fenómenos naturales de gran magnitud, pero también por situaciones que afectan a personalidades del mundo del deporte.

En una reciente participación en el programa Reporte H, Mhoni afirmó que el joven futbolista Lamine Yamal estaría siendo víctima de energías negativas que habrían impactado directamente en su carrera profesional. Según sus visiones, la relación sentimental del jugador con la cantante Nicki Nicole tendría un papel determinante en este panorama.

Incluso, mencionó que el padre del futbolista estaría preocupado y deseoso de que la pareja se separara.

Mhoni, quien suele basar sus predicciones en lecturas de cartas, señaló que los vínculos íntimos pueden ser un canal de transmisión de energías, lo que explicaría —según su interpretación— la mala racha que atraviesa el deportista.

“Cuando te unes a alguien, puede suceder que tu vida mejore o, por el contrario, que empiece a hundirse. En el caso de Yamal, le pasaron todas las malas”, afirmó.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y han alimentado la controversia entre seguidores del futbolista y de la cantante argentina, mientras la vidente insiste en que es clave elegir cuidadosamente las relaciones personales para evitar que estas repercutan en el destino profesional y emocional.

