La reconocida astróloga y clarividente cubana Mhoni Vidente aseguró que su capacidad para anticipar fenómenos naturales, en especial terremotos, está vinculada a un episodio traumático ocurrido el 13 de mayo de 1989, cuando fue alcanzada por un rayo.

En entrevista con El Heraldo de México, relató que ese hecho la dejó inconsciente y le permitió experimentar una visión en la que apareció la Virgen de Fátima, figura a la que atribuye la guía de sus revelaciones.

(Lea también: Mhoni Vidente volvió a sorprender con predicción de asesinato a famoso cantante: “Marcará la historia”)

Mhoni recordó que aquel día se encontraba recogiendo ropa durante una tormenta cuando un rayo impactó su cuerpo, entrando por la mano derecha y saliendo por la pierna. Al recobrar la conciencia, dijo haber tenido una experiencia espiritual en la que caminaba sobre un río, rodeada de personas angustiadas que no podían acercarse a ella.

Lee También

Fue entonces cuando, según su testimonio, se presentó una mujer vestida de blanco que la reconfortó y le encomendó advertir al mundo sobre futuros acontecimientos. Desde ese momento, sostiene, comenzaron a manifestarse sus visiones.

“En eso veo una mujer blanca, de pelo negro, no sabia quien era, flotando hacia mi, y me agarra y me dice ‘Mhoni, el miedo es la falta de fe’”, dijo la vidente.

¿Cómo percibe los sismos Mhoni Vidente?

La vidente explicó que sus revelaciones no ocurren en sueños, pues afirma dormir con tranquilidad, sino a través de señales energéticas. Según Mhoni, siente movimientos en los edificios y cambios vibracionales que anticipan los sismos.

“Todo el mundo me pregunta: ‘¿Mhoni, cómo sientes los temblores?’. Yo alcanzo a percibir cómo se mueven las energías, cómo se mueven los edificios…”, afirmó, al tiempo que instó a sus seguidores a estar atentos a estas señales y prepararse ante cualquier eventualidad.

(Vea también: ¿Quedará libre? Mhoni Vidente reveló cuál va a ser el futuro de expresidente Álvaro Uribe)

¿Qué va a pasar en septiembre? Esto dice Mhoni Vidente

Según la vidente, las cartas del tarot de “la torre” y “el mundo” indican que el 2025 será un año de “energías agitadas”, con movimientos y cambios. Por eso, asegura que se van a presentar varios sismos y huracanes en este mes, ya que el 9 es un número importante energéticamente.

Mhoni reveló que ve un huracán de categoría 5, el cual entraria por el Caribe y afectará a Jamaica, las Islas Caimán y la Península de Yucatán, especialmente a Mérida y Cancún.

Además, indicó que el ciclón seguirá por el Golfo de México, llegando a Tamaulipas y Texas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.