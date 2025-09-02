En redes sociales, el creador de contenido irlandés Dara Tah se volvió tendencia luego de publicar un video en el que se le ve interactuando con una tribu aislada, al parecer de caníbales, en Papúa (Indonesia).

(Vea también: ¿Milagro en concierto de Shakira? Video mostró rara situación con mujer en silla de ruedas)

En el blog que compartió con sus seguidores, Tah mostró su travesía junto a su equipo de trabajo y un guía local hacia una de las islas donde aún habitan comunidades aborígenes, entre ellas el pueblo Bauzi.

El recorrido se tornó tenso cuando varios hombres del grupo nativo aparecieron entre los árboles y apuntaron con arcos y flechas como advertencia al notar que la embarcación se acercaba demasiado. Tah calificó el momento como algo “aterrador”.

Pese a la hostilidad, los visitantes insistieron en aproximarse. El ‘influencer’ comentó que llevaba una ofrenda para los habitantes de la zona y sacó de su bolsillo un paquete con sal y otro con tabaco, levantándolos en señal de entrega.

La respuesta inicial fue negativa. Según lo mostrado en el video, uno de los nativos probó la sal y la escupió, expresando con su gesto que el sabor le resultaba desagradable. Para el resto de su equipo, esto también fue un signo de inconformidad con su presencia, por lo que decidieron retirarse para no crear un conflicto.

Sin embargo, Tah intentó un segundo acercamiento en otro punto de la isla. En esa ocasión, los obsequios fueron bien recibidos, lo que permitió que él y sus acompañantes entraran al territorio. El líder tribal incluso lo tomó del brazo y le puso una corona hecha con pelo animal como símbolo de bienvenida.

“Segundo intento de contactar con una tribu caníbal… Gracias a nuestra guía local, Demi, de la tribu Yali, quien nos lleva a conocer a la tribu Bauzi. Demi nos ayudará a capturar y documentar las tradiciones, en gran parte desconocidas, de la tribu Bauzi”, escribió Tah en un clip publicado en redes sociales.

El blog, divulgado el 29 de agosto, acumuló millones de visualizaciones en TikTok y YouTube, y reflejó, en parte, algunas de las tradiciones de la comunidad. Sin embargo, la experiencia también abrió un debate sobre la ética de visitar comunidades que han decidido permanecer apartadas.

Varios usuarios cuestionaron y acusaron a Tah de invadir las tierras de los Bauzi para obtener material para sus redes, por exagerar las descripciones de su estilo de vida y por catalogarlos de “caníbales”, lo que avivó aún más la controversia.

A pesar de que al final del video el ‘influencer’ asegura que captó el testimonio de integrantes de esta comunidad que confirmaron comer carne humana, no es un hecho que alguna entidad oficial haya podido corroborar.

¿Quién es el ‘influencer’ irlandés, Dara Tah?

Dara Tah es un creador de contenido irlandés, se dedica principalmente a la producción de videos de aventura extrema y desafíos de supervivencia, y ha expresado abiertamente su meta de convertirse en “el youtuber más grande de Irlanda”.

Antes de dedicarse por completo a la creación de contenido en redes, se formó como psicólogo clínico, aunque finalmente optó por convertirse en ‘influencer’. Con más de 828.000 suscriptores en YouTube y alrededor de 725.000 seguidores en TikTok, Tah ha crecido como una de las figuras emergentes más destacadas del panorama digital irlandés.

(Lea también: [Video] Terapeuta celebró a rabiar pequeño logro de niño al que trata; escena es conmovedora)

Su canal se caracteriza por mostrar retos de alto riesgo y destinos extremos, como sobrevivir 50 horas en una isla infestada de monos, infiltrarse en islas extremadamente peligrosas o visitar búnkeres nucleares.