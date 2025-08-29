El nombre de Yeferson Cossio volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se conociera cuánto pagaba mensualmente por la lujosa mansión en la que residía en Envigado, Antioquia.

De acuerdo con documentos compartidos por El Tiempo, el reconocido creador de contenido desembolsaba 22’700.000 millones de pesos cada mes por el arriendo del inmueble, que hacía parte de un proceso de extinción de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En la publicación, el diario aseguró que la relación de Cossio con la vivienda se limitó únicamente a un contrato de arrendamiento, firmado entre junio de 2024 y mayo de 2025, y que cumplió sin inconvenientes hasta la entrega final del bien.

La SAE precisó que el ‘influencer’ nunca estuvo vinculado a ninguna investigación ni proceso judicial relacionado con el pasado oscuro de la propiedad.

El acuerdo de arrendamiento fue firmado por el propio Cossio y, como deudores solidarios, figuraron su hermana y la empresa Grupo Cossio S.A.S., lo que demuestra la formalidad con la que se llevó a cabo la negociación.

¿Cuál es la historia de la mansión en la que vivía Yéferson Cossio?

Más allá de la cifra que pagaba Cossio, lo que más ha llamado la atención es el historial del inmueble en el que vivió durante un año. La mansión está ubicada en el conjunto residencial Álamos del Escombrero, en Envigado, y fue escenario de varias disputas relacionadas con estructuras criminales de Medellín.

Según documentos de la Fiscalía, recogidos por El Tiempo, la propiedad estuvo vinculada a Edwar García Arboleda, alias ‘Orión’, un cabecilla de la temida ‘Oficina de Envigado’ que apareció asesinado en 2016 en circunstancias violentas.

La mansión, posteriormente, habría estado en disputa entre allegados del capo y otros miembros de la organización criminal. De hecho, en investigaciones judiciales se menciona que la exesposa de alias ‘Orión’ buscó la manera de recuperar el inmueble a través de acuerdos con Sebastián Murillo Echeverry, alias ‘Lindolfo’, también miembro de la ‘Oficina’.

Alias ‘Lindolfo’, quien utilizaba el modelaje y la promoción artística como fachada, fue finalmente condenado a 18 años de prisión por varios delitos, entre ellos homicidio y concierto para delinquir.

En los procesos judiciales se describió cómo utilizaba bienes raíces para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas y cómo se quedaba con propiedades de personas que no podían pagar deudas ligadas al crimen organizado.

El diario mencionó que la SAE aclaró públicamente que Cossio no tenía ninguna relación con esos hechos y que vivió en esa mansión a través de un arriendo.

“El contrato fue firmado el primero de junio de 2024 entre Cossio y Luis Mauricio Urquijo Tejada, director territorial occidente de la SAE. Además, aparecen como deudores solidarios Cintia Daniela Cossio Castaño, hermana del ‘influencer’; y Grupo Cossio S.A.S., la empresa del mismo”, citó el periódico.

