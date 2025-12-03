La modelo y presentadora Sara Uribe volvió a causar revuelo entre sus seguidores luego de publicar un mensaje que dejó a muchos reflexionando y a otros bastante molestos.

(Vea también: “Mi vida no tenía ningún sentido”: Sara Uribe reveló duro momento que pasó en su vida)

La también creadora de contenido, conocida por la cercanía que mantiene con su audiencia, suele compartir aspectos íntimos de su vida, especialmente aquellos relacionados con su familia y su historia sentimental. Por eso, cada vez que toca estos temas, sus publicaciones no pasan desapercibidas.

El pasado primero de diciembre de 2025, mientras celebraba el cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, Sara subió a TikTok un video acompañado de una foto que llamó poderosamente la atención. En la imagen se le ve abrazando a su hijo, disfrutando juntos de un paseo en yate durante sus vacaciones en una isla del Caribe.

Sin embargo, lo que realmente desató la conversación fue la frase que escribió junto a la publicación:

“Menos mal le creí todas las mentiras a tu papá, porque no sé qué sería de mi vida sin ti”.

La frase, que hacía parte de un trend de la plataforma, provocó reacciones inmediatas. Aunque muchos lo tomaron como una muestra de cariño hacia su hijo y una reflexión sobre las vueltas de la vida, otros lo interpretaron como una indirecta hacia Fredy Guarín, quien recientemente había aparecido en un programa de entretenimiento hablando sobre su situación personal.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en dividirse entre críticas, humor y mensajes de apoyo. Algunos usuarios cuestionaron que Sara utilizara ese tipo de contenido, especialmente considerando que su hijo podría ver o conocer estas publicaciones en el futuro.

Comentarios como: “Hay trends que los famosos no deberían hacer”, “Sara, te pasaste”, “Acuérdate de que eres figura pública”, y “No todo se debe ventilar” fueron recurrentes entre quienes consideraron inapropiada la tendencia.

La coincidencia temporal entre la publicación de Sara y la entrevista del futbolista hizo que los internautas conectaran ambos momentos.

¿Qué dijo Fredy Guarín de Sara Uribe?

Mientras tanto, del lado de Fredy Guarín, la conversación tomó otro matiz. En la entrevista que dio para el programa ‘La red’, el exfutbolista habló abiertamente sobre su proceso personal y los retos que ha enfrentado en los últimos años.

Sin entrar en polémicas ni responder a indirectas, Guarín aseguró que su enfoque actual es vivir “un día a la vez”, destacando que esa filosofía le ha permitido mantenerse estable.

Guarín explicó que, aunque ha superado etapas difíciles, sigue enfrentando desafíos cotidianos como cualquier persona. La disciplina, el ejercicio y la constancia —según contó— son herramientas esenciales para evitar recaídas y mantenerse firme en su reconstrucción emocional y personal.

Cuando Carlos Vargas le preguntó si tenía una nueva relación, el exjugador prefirió ser reservado y evitó profundizar en ese aspecto. El presentador interpretó su respuesta como un intento por mantener su vida sentimental en privado, lejos del ojo público. Y al ser consultado sobre lo que había aprendido de sus relaciones pasadas, Guarín fue contundente: “Prudencia, prudencia”.

Al final, tanto la publicación de Sara como la entrevista de Guarín muestran que, pese a las diferencias y a los momentos complejos del pasado, ambos intentan avanzar, concentrarse en su bienestar y, sobre todo, priorizar el bienestar de su hijo, quien sigue siendo el centro de sus vidas.

