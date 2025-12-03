‘El Billetudo’, creador de contenido conocido por exhibir vehículos de alta gama, lujosas propiedades y su finca ‘Rancho El Billetudo’, volvió a estar en el centro de la controversia luego de que El Tiempo analizara una de sus publicaciones más recientes. En el video, fechado el 26 de noviembre de 2024, el influenciador aparece acompañado de dos camionetas Toyota Prado —una dorada y otra blanca— y una avioneta matrícula HK-4909-G, una aeronave cuyo pasado no ha pasado desapercibido para las autoridades.

Además de su ostentación habitual, el hombre ha aparecido frecuentemente codeándose con esmeralderos de Bogotá, incluso promocionando la venta de piedras preciosas junto a ellos.

Según reveló El Tiempo, una aeronave con el mismo serial estuvo implicada en un operativo internacional de narcotráfico en octubre de 2017, cuando fue utilizada para transportar más de 600 kilogramos de cocaína hasta República Dominicana. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Romana, y el hallazgo provocó que Interpol emitiera circular roja contra cuatro colombianos, quienes terminaron extraditados en agosto de 2020.

Por ese mismo caso, el 22 de enero de 2018, las autoridades dominicanas enviaron a prisión a varios excoroneles que habrían participado en la introducción del alijo.

Un comunicado de la Procuraduría de República Dominicana detalla que los excoroneles Domingo Cruz Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea, Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército, junto al exasimilado militar Emmanuel Cruz Espinal y el exteniente Andrés Lorenzo Castillo Padilla, de la Policía Nacional, recibieron 18 meses de prisión preventiva. Todos fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama mientras avanzaban las investigaciones del caso.

La gravedad del operativo dejó marcada la matrícula HK-4909-G dentro de las listas de aeronaves vigiladas por rutas relacionadas históricamente con el narcotráfico.

En ese entonces, la empresa colombiana propietaria de la aeronave negó cualquier relación con actividades ilícitas. Sus abogados explicaron que el aterrizaje del 24 de octubre en La Romana correspondió a un vuelo turístico y que nunca existió abandono del avión en Venezuela, como lo reportaron algunos medios. Dentro del historial de la avioneta también figura un incidente previo ocurrido en octubre de 2014 en el Aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, donde la aeronave sufrió un siniestro del que sus ocupantes salieron ilesos.

‘El Billetudo’ peleó con agente de tránsito en Medellín

‘El Billetudo’ ya había protagonizado otra polémica por un fuerte encontrón con agentes de tránsito en Medellín, luego de que su llamativa camioneta dorada fuera inmovilizada en la vía Las Palmas por tener una de sus placas tapada y otras irregularidades en la documentación. Según el reporte, el influenciador se negó a mostrar la matrícula porque no había registrado el cambio de color del vehículo, lo que constituye otra infracción que, junto con ocultar la placa y no presentar los documentos, llevó el carro directo a los patios.

En medio del procedimiento, ‘El Billetudo’ protagonizó un cruce verbal con uno de los guardas, a quien incluso descalificó llamándolo “celador”. Ahora deberá pagar cerca de un millón de pesos en multas, además de los costos de grúa y parqueadero.

