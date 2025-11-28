La ‘influencer’ colombiana Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, denunció a través de una historia en Instagram que su vehículo fue impactado por disparos cuando, según su relato, se dirigía a su casa. En las imágenes que compartió, se observa que el proyectil golpeó la ventana del lado del conductor.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto del país donde ocurrió el hecho, si fue en su pueblo, el cual quiso cerrar para su cumpleaños, Murillo aseguró que no se trató de un intento de hurto, puesto que no le robaron ninguna pertenencia.

Según explicó, su interpretación es que el ataque estaba dirigido específicamente contra ella. No obstante, no aclaró si en el momento del impacto se encontraba dentro del automóvil.

La creadora de contenido manifestó que no tiene conflictos conocidos con alguien que pudiera haber motivado la agresión. La situación causó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron a las imágenes divulgadas por la ‘influencer’.

Murillo acompañó la publicación con un mensaje en el que entregó más detalles sobre el momento vivido: “El día de ayer (miércoles 26 de noviembre) sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo, porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos. Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”.

¿Qué edad tiene la ‘Barbie colombiana’?

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, nació en 1994. Con esta fecha de nacimiento, su edad en 2024 corresponde a 30 años, dato que ha sido mencionado en diferentes espacios y registros públicos.

Sin embargo, en 2025 la creadora de contenido ha afirmado en sus propias plataformas digitales que tiene 33 años. Esta diferencia entre su edad oficial y la que menciona en redes ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes han notado la inconsistencia en las cifras compartidas.

¿Cuál fue la última cirugía de la ‘Barbie colombiana’?

Uno de las últimas cirugías de la ‘Barbie colombiana’, Tatiana Murillo, fue un rejuvenecimiento vaginal hecho con tecnología láser. La ‘influencer’ explicó que esta intervención estética no obedeció a una recomendación médica, sino a una decisión personal orientada a modificar la apariencia de esa zona del cuerpo.

Murillo afirmó que este tratamiento ha sido el más doloroso de todos los que ha enfrentado. Describió la experiencia como una especie de “amputación”, expresión con la que buscó transmitir la intensidad del proceso y el nivel de incomodidad que sintió tras la cirugía.

