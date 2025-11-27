Jackeline Osorio, hermana de la fallecida actriz Alejandra Villafañe, habló desde Estados Unidos en una entrevista para el programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, donde se refirió al profundo vínculo que tuvo con ella, a los aprendizajes que le dejó y a varios aspectos que, según dijo, han sido malinterpretados públicamente.

Con serenidad, pero también con firmeza, Jackeline aclaró varios puntos relacionados con los últimos días de Alejandra y la participación del actor Raúl Ocampo, pareja de la actriz, en ese proceso.

En primer lugar, Jackeline desmintió que Ocampo hubiera estado acompañando a Alejandra “en todo momento”, como él ha asegurado en diferentes entrevistas.

Para ella, estas declaraciones no solo no corresponden a la realidad, sino que también resultan incómodas para la familia, especialmente para su mamá, quien —según contó— fue quien realmente estuvo al lado de Alejandra hasta el último segundo.

“Mi mamá estuvo con ella todo el tiempo, entregándole su vida y su tiempo. Él dice que él era el que estaba con ella. Entonces uno se pregunta: ¿y mi mamá qué? ¿Por qué él dice que siempre estuvo ahí, si quien estuvo hasta el último momento con mi hermana fue mi mamá?”, expresó con molestia.

Según Jackeline, estas afirmaciones de Ocampo causan dolor porque desdibujan el verdadero acompañamiento que la familia brindó durante el proceso más difícil de Alejandra.

Hermana de Alejandra Villafañe dice que Raúl no sabe dónde están las cenizas

Otro punto que la hermana aclaró fue el de la cremación. Contó que Raúl no pudo asistir porque tenía algo importante que hacer ese día, pero lo que más la sorprendió fue que jamás preguntó dónde quedaron las cenizas de Alejandra.

“Nunca me preguntó dónde estaban. Y tampoco ha ido. No sabe dónde están las cenizas”, afirmó.

Para Jackeline, eso demuestra que la relación con él no trascendió después de la partida de su hermana: “En realidad, no tenemos una relación con él. No se cultivó nada después de que mi hermana se fue”.

Durante la entrevista, Jackeline también habló de las experiencias espirituales que ha vivido desde el fallecimiento de Alejandra. Contó que ambas tenían una muñeca, un objeto que para ellas tenía un significado especial. Una noche, relató, soñó que entraban juntas a un ascensor. En ese sueño, Osorio le pidió perdón por no poder acompañarla en algunos momentos. “Le dije: ‘Yo también te amo, pero sin llorar, hermana’. Y la abracé”, recordó con nostalgia.

En otras ocasiones, ha tenido sueños similares, en los que siente la presencia de Alejandra de una manera muy real. Incluso narró que una vez despertó abrazando la muñeca y sintiendo como si estuviera acariciando el cabello de su hermana. “Espero que nos encontremos allá”, dijo con sensibilidad. Para Jackeline, estos episodios son señales de que Alejandra continúa presente de alguna forma, acompañándola y manifestándose en pequeños acontecimientos de su vida diaria.

Con estas declaraciones, Osorio buscó no solo honrar la memoria de Alejandra Villafañe, sino también aclarar verdades que, según ella, deben ser contadas con respeto y justicia para su hermana y para la familia que la acompañó de verdad.

