La actriz colombiana Paola Moreno atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal luego de confirmar, en las últimas horas, el fallecimiento de su padre, Henry Octavio Moreno Ortiz.

La noticia, que ella misma compartió en redes sociales, ha conmovido profundamente a sus seguidores, colegas y amigos, quienes no han tardado en enviar mensajes de solidaridad y acompañamiento.

Paola Moreno, reconocida por su participación en destacadas producciones como ‘Te la dedico’, ‘Tía Alison’, ‘La nieta elegida’, ‘Enfermeras’, ‘Lala’s Spa’ y ‘La ley del corazón’, estuvo al lado de su padre hasta los últimos momentos.

La intérprete decidió hacer público su dolor y su despedida a través de un emotivo y triste mensaje en Instagram, donde publicó una fotografía de su papá para rendirle un homenaje lleno de amor.

“Hasta siempre carimpam de mi alma, te llevas contigo un gran pedacito de mi corazón”, escribió Paola, acompañando la imagen con un mensaje que refleja la profunda conexión que mantenía con él. La palabra “carimpam”, expresión de afecto entre ambos, revela la intimidad y la cercanía de su relación, así como el enorme vacío que deja su partida.

Además del mensaje principal, la actriz compartió dos historias en las que se le ve sosteniendo la mano de su padre durante sus últimos minutos de vida, un gesto que ha tocado el corazón de miles de personas. En esas publicaciones, Paola agregó otras frases cargadas de sentimiento: “Así te sentí hasta hoy y te sentiré toda mi vida. Mi superhéroe de amor, descansa en paz, papito”.

En otra historia, añadió un mensaje que deja ver la mezcla de dolor y gratitud que la acompaña en este proceso: “Desde no estés, no me sueltes nunca”.

La sinceridad y la vulnerabilidad con las que la actriz compartió estos momentos provocaron que cientos de usuarios reaccionaran de inmediato, llenando la sección de comentarios con mensajes de apoyo. Sus seguidores, conmovidos por la pérdida, expresaron palabras de aliento como: “Que Dios te llene de mucha paz”, “te abrazo con el alma”, “fueron y serán un amor que supera lo divino”, “mi corazón está contigo” y “fuiste una hija valiente, amorosa y entregada”.

Otros internautas compartieron su tristeza ante la situación, dejando mensajes como: “Qué fuerte esto”, “acá estoy acompañándote”, “mis condolencias”, “su amor fue precioso”, “mucha luz para tu papi” y “que descanse en paz”.

La partida de Henry Octavio Moreno Ortiz deja un vacío inmenso en la vida de Paola, quien siempre ha demostrado ser una mujer cercana a su familia, agradecida y sensible con quienes la rodean. Su despedida pública no solo honra la memoria de su padre, sino que también visibiliza el amor incondicional que los unió hasta el último segundo.

