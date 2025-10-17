Paola Moreno es una talentosa actriz colombiana recordada por sus papeles en exitosas producciones como ‘El paseo’, ‘La esclava blanca’, Diomedes: el Cacique de La Junta, entre otras. A lo largo de su carrera, ha demostrado una gran versatilidad interpretativa, pero también ha atravesado procesos personales que la han llevado a transformar su vida por completo.

Durante varios años, la santandereana enfrentó problemas hormonales y metabólicos que le provocaban fluctuaciones de peso constantes. Estas alteraciones, sumadas a un diagnóstico de hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, afectaron su bienestar físico y emocional. A finales de 2022, luego de experimentar un deterioro en su salud, Paola decidió tomar las riendas de su vida y buscar una solución definitiva.

¿Qué pasó con Paola Moreno, actriz colombiana?

Con el acompañamiento de especialistas, Paola se sometió a una cirugía bariátrica a comienzos de 2023, procedimiento que le permitió perder cerca de 26 kilos en menos de seis meses. “El día en que me sometí a la cirugía pesaba 96 kilos, el 23 de enero de 2023. Hoy me pesé y estoy en 70 kilos. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que no pesaba eso?”, contó emocionada a sus seguidores.

Más allá del cambio estético, la actriz resaltó que su motivación principal fue la salud. El procedimiento le ayudó a estabilizar sus niveles hormonales y recuperar su energía, lo que se ha reflejado también en su vida profesional. En los últimos meses, Paola regresó a las pantallas con la telenovela ‘Tía Alison’, del Canal RCN, marcando así una nueva etapa en su carrera.

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, Moreno reconoció que, aunque siempre se aceptó físicamente, las exigencias del medio la hicieron cuestionarse. “Siendo actriz empezó a afectarme esto de manera muy fuerte. Nunca fui de pastillas, de dejar de comer o vomitar, pero debo admitir que me torturé un poco”, expresó con sinceridad.

¿Por qué se separó la actriz Paola Moreno?

En medio de este proceso de transformación personal, Paola también enfrentó una etapa difícil en su vida sentimental. Luego de varios años de relación, la actriz se separó de su esposo, Joao Corredor, con quien había estado viviendo en Canadá. La separación se hizo pública después de que Corredor la acusara de infidelidad en redes sociales, causando un escándalo mediático que acaparó titulares.

Poco después, el propio Corredor emitió un comunicado en el que se retractó de sus declaraciones y ofreció disculpas tanto a Paola como a las personas involucradas, entre ellas un director de cine al que había mencionado. “Reconozco que actué impulsivamente y sin pruebas. Lamento profundamente el daño causado”, escribió en su mensaje publicado en Instagram y Facebook.

Aunque la polémica se difundió ampliamente en medios como ‘La red‘, Paola Moreno ha preferido mantener la prudencia y no pronunciarse públicamente sobre el tema. De manera breve, indicó que el caso está en manos de abogados y que, por ahora, ha decidido establecerse en Bogotá para retomar su trabajo actoral y enfocarse en sus nuevos proyectos.

La actriz, que vivió en Canadá junto a Corredor por cerca de dos años, parece estar enfocada en su bienestar emocional y profesional. Su historia refleja la resiliencia de una mujer que ha sabido reinventarse frente a los desafíos personales, priorizando su salud y su tranquilidad.

