La artista contó al programa ‘Lo sé todo’ que tuvo un viaje de última hora a Bucaramanga y olvidó algunos medicamentos, que luego solicitó en una droguería de la ciudad, y cuando los recibió no revisó que fueran los correctos.

Como el empaque del medicamento era igual al suyo, Paola Moreno ingirió la primera dosis en la mañana, minutos después empezó a experimentar síntomas como dolor de estómago, escalofrío, vómito y desaliento; incluso, no logró sostenerse en pie o cargar a su pequeña hija.

Debido a las molestas, la actriz llegó a pesar que estaba intoxicada; luego llegó la hora de tomarse la segunda dosis, en la que se le fue una pastilla de más y la consumió, pues con su medicamento habitual esto no es un problema, acotó al informativo de Canal 1.

Minutos después, su bebé empezó a vomitar la leche y pensó en que le había contagiado la intoxicación; tiempo después, agarró la caja del medicamento que le enviaron de la droguería y se dio cuenta que no le dieron el que le formularon.

Según explicó Paola Moreno, las pastillas que ingirió eran unas que se le recetan a personas que padecen demencia senil o Alzheimer, la dosis letal de estas era de 6 a 7 pastillas, justo las que ella alcanzó a tomar. Inmediatamente cayó en cuenta del error, la actriz llamó a la pediatra de su bebé y le contó lo sucedido.

“Yo no me morí… no nos morimos, porque no era nuestro día”, concluyó su relato la artista.