El periodista señaló en la revista que varias de las amenazas le han llegado por redes sociales, pero hubo unas que fueron más delicadas, pues esas sí se las enviaron a medios donde ha trabajado, Citytv y Caracol Televisión.

“Me han amenazado de muerte por redes sociales y no me da miedo. A mí no me amedrenta alguien por un tuit, a eso ni le paro bolas. Cuando ya te llega un sufragio, que me llegó a City, por un informe, y aquí en Caracol también, ahí uno se atemoriza”, aseguró Juan Diego Alvira en el medio.