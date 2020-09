green

Ana María Escobar, esposa del periodista, contó en el habitual programa virtual ‘En la mira con Alvira’, que el comunicador hace a través de su Instagram, que estudió en la misma universidad que él, pero su relación amorosa no empezó ahí.

Escobar, también periodista, se refirió a su ex como “una persona especial” a la que respetó y quiso mucho durante los 5 años que estuvieron como pareja.

Fue ahí cuando Alvira la interrumpió para decir, jocosamente, que mejor llamaran al exnovio “el innombrable”, haciendo alusión a Voldemort, villano de la saga ‘Harry Potter’.

La comunicadora asintió con la cabeza, y prosiguió diciendo que esa fue una de las razones por las que no interactuó mucho con Alvira durante su época universitaria; además el presentador iba unos semestres más adelantado.

“Juan Di, yo realmente soy muy entregada a mis relaciones. Yo, la verdad, no tuve la posibilidad ni siquiera de indagar quién eras tú, porque yo duré 5 años entregada totalmente a mi relación. La verdad es que yo ni por ti, ni por nadie pregunté”, le confesó Escobar a su esposo.

No obstante, aunque la periodista no sabía mucho sobre Alvira, el exnovio de ella sí.

De hecho, contó ella, en una día de ‘Amor y Amistad’, Alvira ayudó a su ahora esposa y a la entonces pareja de ella, a entrar a una discoteca para celebrar.

“No había posibilidad de que nosotros pudiéramos entrar [al bar]. […] Pero Juan José [el ex] te vio en la puerta y me dijo: ‘¡Ay!, yo ya encontré ahí a un amigo mío; le voy a decir que nos ayude’. Y te dijo y tú:’ Claro, por supuesto, sigan’. Yo no sé qué hiciste pero nos ayudaste a entrar”, contó Escobar.

Alvira aclaró que efectivamente tuvo un vínculo con Juan José, pero no fueron muy amigos cercanos.

“Yo conocí a Juan José, extrañamente tuvimos ahí… no éramos grandes amigos, ni nada de eso, pero tuvimos un vínculo, una relación; sabíamos quién era quién, y nos conocíamos; naturalmente estuvimos mucho tiempo en la universidad”, aclaró el presentador de Noticias Caracol.

Aunque Escobar dice que no cruzó palabra en esa fiesta con su ahora marido, el ex la celó con Alvira.

Los años pasaron, y, ya en el ámbito laboral, Escobar y Alvira se volvieron a encontrar. Lo primero que le preguntó él a ella era que si seguía con su novio de la universidad; desde entonces no dejaron de comunicarse.

Sin embargo, el presentador le pidió a su esposa que confesará: “Responde con honestidad, porque esto nunca me lo has dicho, ¿seguías con Juan José, con el innombrable?”, a lo que Escobar respondió que ‘no’.

Después de 3 meses de salir, los periodistas se volvieron novios, y a los casi 4 años de relación, se casaron. Tuvieron una familia, primero, con mascotas y, después de varios tratamientos, lograron engendrar a su hija María del Mar.

