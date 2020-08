green

Lo primero que aclaró la periodista de Noticias Caracol en el ‘Instagram live’ con Juan Diego Alvira es que antes de su marido tuvo dos novios, uno 20 años mayor que ella, con el que duró cinco años, y otro de su edad, “pero que parecía 20 años menor”.

Eso lo relató la comunicadora porque luego continuó explicando que ese segundo novio le terminó, por un “ataque de celos”, justo el día en que ella se encontró por primera vez con el que hoy es su esposo, cuando decidió salir con sus amigas tras la ruptura, pues se había prometido jamás sufrir por un hombre.

“No fueron relaciones fáciles, ninguna de las dos, y recién terminé con el novio que parecía menor que yo, conocí a ‘Lucho’. Lo conocí una noche, de casualidad. Yo estaba con unos amigos, él era primo de un muy amigo mío, coincidimos en un restaurante, y conocí a Lucho y yo decía: ‘Pero, ¿por qué no me puedo encontrar un man como este? ¿Por qué tengo que estar con manes mayores o menores, quiero un tipo como él? […] Quiero encontrarme un hombre como él en mi vida, con el que pueda reírme, con el que pueda hablar seria, que sea de mi edad, con el que pueda rumbear, pero también ir de viaje, que sea más coherente con lo que soy como mujer y persona’”, narró Mónica Jaramillo.

Luego, la presentadora de Caracol explicó en la conversación qué fue lo que más la enamoró de Luis Eduardo Valencia y qué sucedió los días siguientes al día en que se conocieron. Reconoció que, desde siempre, tuvieron ‘feeling’, porque él es “un tipo encantador”.

“Primero, es un hombre auténtico, honesto, respetuoso, detallista superpendiente de mi familia y de muchas cosas, y eso para mí es ganador. Y segundo, que estuvo ahí siempre muy pendiente de mil cosas, a lo que pasaba conmigo. […] Durante los 15 días que mi exnovio dejó de hablarme, fueron 15 días que ‘Lucho’ me hablaba todos los días, me llamaba todos los días. Él vivía en Bogotá, nos conocimos en Medellín, y estuvo yendo mucho tiempo”, recordó la famosa.

En ese tiempo, además, Mónica Jaramillo y su ahora esposo salieron de fiesta con varios amigos y ahí vino el detalle que, para ella, marcó su relación de forma determinante y terminó enamorándola más.

El episodio, que hoy la comunicadora recuerda como “muy bonito”, sucedió después de que ambos se incomodaran cuando él intentó darle un beso y la presentado no aceptó.

“Estábamos en una rumba en Medellín con unos amigos y él intentó besarme y yo me le quité y le dije: ‘Es que yo acabo de terminar una relación’. Entonces, él se enojó y me dijo: ‘¿Cómo así? Si llevamos 20 días saliendo’. Entonces, yo dije: ‘Esto no es conmigo, no me voy a meter en una película tan rápido, cuando apenas estoy saliendo de otra, y me fui, y le dije a una amiga bájame el bolso que no me quiero quedar’”, rememoró la periodista.

Sin embargo, la amiga prefirió contarle a Luis Eduardo Valencia lo que estaba pasando y él fue quien terminó bajándole el bolso a la famosa. Él le preguntó por qué se iba a ir y ella le respondió que porque no le parecía bien que a pocos días de conocerse ya estuvieran peleando. Fue entonces cuando, en palabras de ella, ‘Lucho’ le entregó la cartera y le respondió algo que la derritió:

“Mónica, yo decidí que usted va a ser una persona muy importante en mi vida, yo no sé si usted el día de mi matrimonio va a estar como madrina o como novia, pero va estar, entonces no pelee conmigo, y me entregó la cartera, y yo: ‘Ay!… qué tal, qué poeta. Ese día yo dije: ‘Es un hombre demasiado especial; es el hombre de mi vida; yo quiero estar como novia’”.

Ahora la pareja tiene un hogar con un hijo que se llama Joaquín y del que Mónica Jaramillo también habló en la charla con Juan Diego Alvira. En esa conversación pública, que se puede apreciar completa en el siguiente video del Instagram del presentador, la periodista además se refirió a otros asuntos personales, así como temas profesionales, entre ellos su ingreso a la televisión luego de ser reina. (Los detalles sobre cómo conoció a su esposo aparecen desde el minuto 33:48).