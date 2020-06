green

La periodista reconoció en el en vivo con Mapa de famosos que los certámenes de belleza le abrieron puertas, pero también explicó por qué sentía que haber sido reina la hacía sentir un gran peso.

La primera razón tiene que ver con que esa “faceta fue muy dura y difícil”, debido a que todo el tiempo la estaban evaluando por cosas superficiales, explicó Mónica en la entrevista.

“Creo que si pudiera cambiar algo, cambiaría la forma en que me veía como reina, porque, insisto, yo cargué con una corona que me pesaba mucho, porque sentía a veces pena de decir que era reina, porque me estaban evaluando si era bonita o no, si me había engordado o no, si estaba bien o mal arreglada, y eso pesa mucho”, dijo.

La segunda está relacionada con lo que planeaba ser a futuro y a la estigmatización de la gente y de ella misma sobre lo que implicaba ser una reina.

“Como yo decidí estar en noticias, retomar la universidad y estar en espacios muy críticos, cargaba con ese peso de: ‘Ay, la reina’, ‘ay, no, la reina no sabe, no piensa’, y era yo misma la que me ponía ese estigma”, aseguró Mónica en la conversación.

Esta no es la primera vez que la presentadora de Noticias Caracol habla de su pasado en concursos de belleza. En 2017 también lo hizo en el programa de Suso, donde hasta mostraron una fotografía de ella cuando fue Señorita Antioquia.

“Eso fue 2003, Señorita Antioquia, estuve en el Concurso Nacional de Belleza”, contó la comunicadora al ver esa imagen, y luego respondió de qué quedó de tercera.

Aquí dejamos el video de Suso con esa fotografía de Mónica cuando fue Señorita Antioquia, así como la reciente entrevista de ella con Mapa de famosos, donde no solo dio las declaraciones citadas en esta nota (minuto 20), sino que se refirió a su padre, su ingreso a la televisión, entre otros temas personales y profesionales.