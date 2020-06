green

Y es que no solo la están insultando porque, por un chat, inventaron que ella era el motivo de la supuesta ruptura de ‘la Liendra’ —que esta semana se vio involucrado en un accidente de tránsito— con su novia Luisa Castro.

“Me están amenazando, me están diciendo cosas superfeas. Me están diciendo que quitamaridos, que ojalá me deje ver en la calle. Yo creo que no voy a poder a volver a salir en un tiempo. La verdad es un tema que, en este momento, me siento preocupada, hasta por mi seguridad y de mi familia. Las personas no saben el daño que a veces hacen”, expresó Vanessa en sus historias públicas.

Aparte de eso, la mujer grabó otros videos en los que dio su versión de lo que, dice ella, “realmente sucedió” con ‘la Liendra’ y el orden en que pasó. Lo primero que explicó es que para ella el tema ha sido “sumamente incómodo”, porque nunca le había sucedido algo así, ya que además es casada y tiene una hija.

Su pesadilla empezó, según ella, luego de que compartió parte de sus chats con el ‘instagramer’ con un par de amigas, porque le pareció “algo gracioso” estar hablando con él. Tras eso, las conversaciones se filtraron y una mañana, cuando se despertó, tenía muchas notificaciones al respecto.

“Varios de los chismes que vi eran que yo me estaba involucrando sentimentalmente con ‘la Liendra’ y que por esa razón ellos habían terminado [con Luisa]. ‘La Liendra’ sí me escribió por Instagram, me echó un par de piropos, me pidió el WhatsApp, yo se lo di, estuvimos hablando por un momento. […] Yo le dejé claro que tenía esposo y pues hasta ahí, se cortó la conversación. Mi esposo estaba enterado que yo estaba hablando con él. […] Luisa y ‘la Liendra’ tienen una relación, no tengo por qué involucrarme en ella, ni ellos involucrarse en la mía”, manifestó.

Hasta el momento, esta es la única versión de lo sucedido, pues ‘la Liendra’ no ha dicho nada. Aquí los videos de las explicaciones de Vanessa; unos aparecieron en su historias públicas y los otros los subió una cuenta de Instagram que comparte informaciones de famosos.