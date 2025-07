Marilyn Patiño, recordada por su papel en ‘Sin senos no hay paraíso’, volvió a ser noticia tras una entrevista en el programa ‘La corona TV‘, conducido por el ‘Gordo’ Ariel. Durante la conversación, la actriz habló sin filtros sobre varios temas personales y profesionales, dejando ver su lado más humano y directo.

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Marilyn se enteró, en vivo, de que se está preparando una nueva temporada de la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso‘, que será grabada en Miami. Visiblemente desconcertada, respondió:

“Éramos súper amigos y de la noche a la mañana no me volvió a hablar. Él tendrá sus razones, no tengo ni idea qué pudo haber pasado”.

La actriz aseguró que nunca recibió favores por parte de Bolívar, sino que siempre participó en ‘castings’ de forma transparente.

“Yo siempre me gané los ‘castings’. Solo le decía: ‘Invítame a los ‘castings’, y yo me ganaba los personajes. A veces intentaba quedarme con el protagónico o antagonista, y aunque no siempre lo lograba, sí obtuve papeles importantes”.

Uno de esos fue el personaje de Lucía, que recuerda con cariño. “Ese personaje es hermoso. Igual, a Gustavo le doy gracias por ese sueño, pero sí quedé con ese sinsabor”, admitió.

¿Quién es el padre de la hija de Marilyn Patiño?

La conversación tomó un giro aún más íntimo cuando Patiño habló sobre el padre de su hija. Aclaró que todo comenzó como una relación de amistad y apoyo mutuo, sin ningún interés romántico inicial.

“Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente, esa noche sucedió lo inesperado”. Con tono directo, respondió a quienes la han juzgado por esa relación: “¿Quién no se ha acostado con un amigo? No me digan que nunca han tenido una relación fuera del matrimonio, porque entonces ustedes son santos, ¿no?”.

Más allá del juicio público, la actriz también enfrentó críticas cuando supo que

estaba embarazada. Asegura que muchas personas le aconsejaron interrumpir el embarazo por no tener una situación económica estable.

“Ese fue el consejo que me dieron: ‘Marilyn, tú no puedes, interrumpe el embarazo’. Porque, según ellos, no tenía estabilidad económica”. A pesar de la presión y los comentarios negativos, Marilyn decidió seguir adelante con su embarazo. Asumió la maternidad con firmeza y valentía, defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida sin ceder ante el miedo o la opinión de otros.

Hoy, la actriz continúa su camino con la frente en alto, enfocada en su hija, su carrera y en mostrarse tal como es, sin máscaras. Su sinceridad, aunque polémica para algunos, ha sido también una muestra de autenticidad que muchas mujeres celebran y aplauden.

