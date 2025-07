Justo cuando se conoció que el ‘novio eterno’ de Carolina Cruz contrajo matrimonio, la exreina vallecaucana aprovechó para compartir una particularidad de su diario vivir.

La reconocida modelo y presentadora se abrió acerca de su vida diaria personal durante una conversación este sábado 12 de julio de 2025 en ‘Bravíssimo’, matutino de Citytv.

Lo llamativo es que el tema acerca de las rutinas sirvió para poner en evidencia una particular situación que a veces se presenta con el actor Lincoln Palomeque, el papá de sus dos hijos.

Carolina Cruz contó que a las 3:30 de la madrugada arranca su día y a las 8:30 de la noche todas las personas en su hogar, tanto ella como los niños, están dormidos. Allí, expuso a Palomeque por un despiste que tiene sobre esos horarios.

“Es muy chistoso porque el papá de mis hijos me escribe a las 9 de la noche para preguntarme [por los niños]: ‘Oye, están despiertos’. Y yo al otro día, [digo]: ‘Pero qué parte no has podido entender que a las 8:30 de la noche en esta casa todo el mundo está durmiendo’. Yo tengo que dormir por lo menos 7 horas”, relató.