José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, sabe cómo captar la atención del público, no solo con su música, sino también con sus publicaciones en redes sociales.

El cantante paisa, que ha forjado una carrera internacional como uno de los máximos exponentes del reguetón, volvió a ser tema de conversación luego de compartir una imagen que muchos calificaron como provocadora. Esta vez, el foco de atención fue su cercanía con la actriz Sofía Vergara, con quien ha mostrado tener una buena relación personal.

Todo ocurrió con motivo del cumpleaños número 53 de la reconocida actriz barranquillera. Como era de esperarse, la fecha no pasó desapercibida entre sus seguidores ni entre sus amigos famosos. Uno de los primeros en sumarse a la celebración fue J Balvin, quien le dedicó una publicación muy especial… y también muy comentada.

En la imagen compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a J Balvin y Sofía Vergara en una bañera llena de lo que parece ser espuma o poliéster. Lo que realmente llamó la atención fue la pose de ambos: la actriz aparece sentada sobre las piernas del cantante, mientras apoya una mano sobre su boca. La escena, que algunos interpretaron como artística y divertida, fue vista por otros como una provocación innecesaria.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Algunos usuarios elogiaron la confianza entre los artistas y tomaron la foto como una broma entre amigos. Sin embargo, también hubo quienes criticaron fuertemente a J Balvin, argumentando que la imagen era inapropiada y que no mostraba respeto hacia su pareja, la modelo y actriz argentina Valentina Ferrer, madre de su hijo Río.

Anticipándose a la controversia, el artista paisa incluyó un mensaje aclaratorio junto a la fotografía. En él, dejó claro que la publicación fue aprobada por Valentina Ferrer, su pareja y madre de su hijo Río, lo que buscaba calmar los ánimos de quienes consideraban que la foto era ofensiva o sugerente. Con tono humorístico, escribió: “Mi mujer me dio permiso”, desatando aún más reacciones, pero también arrancando sonrisas de quienes entendieron el gesto como una muestra de complicidad.

Además, J Balvin aprovechó la ocasión para expresar su admiración por Sofía Vergara. Señaló que tener una foto como esa con una estrella internacional como ella era un privilegio y una fantasía para muchos. Lejos de ser una provocación, explicó, se trató de una forma creativa de celebrar la vida y el talento de la actriz colombiana.

Por su parte, Ferrer no solo no se mostró incómoda con la situación, sino que incluso se sumó al tono de humor que J Balvin había utilizado. A través de los comentarios de la publicación, respondió con ironía a algunas críticas y dejó claro que no había nada que reprochar. Su actitud calmó aún más la polémica y mostró que, detrás de la fotografía, hay una relación sólida y basada en la confianza.

Sofía Vergara, por su parte, no hizo comentarios sobre la imagen, aunque sí agradeció en sus redes los cientos de mensajes de felicitación que recibió por su cumpleaños. La actriz, que ha demostrado en muchas ocasiones su cercanía con otros artistas colombianos como Karol G, Ryan Castro y Maluma, parece disfrutar del cariño del gremio musical tanto como del público.

En definitiva, la imagen entre J Balvin y Sofía Vergara no solo generó risas y polémica, sino que también reflejó el buen momento personal que vive el cantante y la manera en que celebra con humor, cariño y respeto a quienes admira.

