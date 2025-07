Marbelle, reconocida cantante de música popular, inició su carrera artística desde muy temprana edad. Desde niña, su talento fue evidente y su mamá fue una figura clave en su formación artística, brindándole apoyo y orientación en un camino que no estuvo exento de dificultades.

A pesar de los obstáculos, logró posicionarse como una de las voces más representativas del género, con éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’, canciones que aún resuenan en los corazones de sus seguidores.

Más allá de la música, Marbelle también se consolidó como figura en el mundo de la televisión, especialmente con la producción autobiográfica Amor sincero, transmitida por el Canal RCN. Esta serie retrató pasajes íntimos y determinantes de su vida personal y profesional, en los que también se vio reflejada la historia con su exesposo, Royne Chávez, y su hija, Rafaella. La exposición mediática que tuvo entonces fue amplia, pero con el paso del tiempo, la artista ha preferido mantener una línea mucho más reservada en cuanto a su vida personal.

Aun así, Marbelle ha demostrado tener un vínculo cercano con sus seguidores a través de redes sociales, donde en ocasiones rompe esa barrera de privacidad para interactuar y compartir aspectos íntimos. Una de las dinámicas que más suele realizar son las conocidas sesiones de preguntas y respuestas, donde responde inquietudes de sus fans. En una de sus más recientes apariciones en este formato, aunque el tema central giraba en torno a la relación con su padre y si él seguía con vida, la cantante aprovechó para compartir una noticia dolorosa: la pérdida de un ser querido.

“De hecho, estuvo esta semanita pasada por aquí, desafortunadamente mi abuelito paterno falleció la semana pasada y esta semana estuvimos compartiendo algunos días, por aquí estuvo. Trato de no exponerlo demasiado, creo que la novela y con tantas cosas que la gente tuvo información de primera mano, creo que he tratado desde ahí de no exponerlo demasiado, de dejarle su vida tranquila, igual hay personas que por ahí lo logran identificar. Pero trato, trato de mantenerlo… a veces publico foticos o cositas con él, pero trato de dejarlo tranquilo, es solo por eso”, expresó la artista.