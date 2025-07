Después de varios años de una relación sentimental con el futbolista Sebastián Salazar, la cantante Marbelle confirmó que su historia de amor ha llegado a su fin.

Aunque desde hace meses circulaban rumores sobre una posible ruptura, fue la propia artista quien, en una reciente entrevista, decidió hablar abiertamente del tema, poniendo fin a la especulación y confirmando lo que muchos ya sospechaban: está soltera.

La relación entre Marbelle y el jugador, que militó en Independiente Santa Fe y actualmente pertenece al Boyacá Chicó, fue una de las más mediáticas dentro del mundo del espectáculo y el deporte colombiano. Sin embargo, desde hace un tiempo los seguidores notaron un distanciamiento entre ambos, evidenciado por la ausencia de fotografías juntos en redes sociales y la falta de interacciones públicas. Ese silencio fue, poco a poco, despertando sospechas.

La cantante rompió su silencio durante una aparición en el programa de entretenimiento ‘La corona TV’, dirigido por el periodista Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo Ariel’. Allí, en medio de una charla distendida y con un tono de humor, se le preguntó su opinión sobre el reciente campeonato obtenido por Independiente Santa Fe.

Marbelle, hincha declarada del equipo, respondió con un comentario cargado de ironía: “Me alegra, pero ya no tengo acciones ahí”. Con esa frase, dejó claro que su vínculo sentimental con el exjugador del equipo capitalino había llegado a su fin.

Más adelante, la intérprete de ‘Collar de perlas’ profundizó en el tema, revelando que la separación no es reciente, sino que ya llevan cerca de tres años alejados. Según explicó, se trató de una decisión tomada de manera conjunta con Salazar, luego de 7 años de relación, en un intento por reevaluar el rumbo de la relación y darse el espacio necesario para sanar aspectos personales.

“Decidimos hacer una pausa, ya vamos para tres años. No ha sido fácil, pero seguimos en comunicación. Es un tiempo que nos hemos dado para entender los tiempos y decisiones de cada uno”, expresó la cantante bonaverense.

También destacó que había mantenido la situación en privado por respeto a la relación que compartieron, pues consideraba que no todo debía hacerse público. “No lo quise hacer visible porque es algo de lo que yo no hablo mucho. Lo he mantenido ahí, porque precisamente durante mucho tiempo la relación también estuvo ahí. Por respeto y por amor”, señaló.

Aunque no entró en detalles sobre los motivos específicos que llevaron a la separación, sus palabras reflejan una ruptura serena, en la que ambos involucrados han optado por preservar el respeto y la comunicación mutua. La artista dejó entrever que, pese al distanciamiento, no hay resentimientos y que sigue valorando lo vivido con su expareja.

Este anuncio marca el cierre oficial de una etapa sentimental importante en la vida de Marbelle, quien, fiel a su estilo, ha decidido enfrentar el tema con franqueza y madurez. Ahora, la cantante atraviesa una nueva etapa en solitario, concentrada en su carrera artística y en sus proyectos personales.

¿Qué hace actualmente Marbelle?

La reconocida cantante hace parte del elenco de Planchando el despecho, un espectáculo musical que ha conquistado al público con su propuesta nostálgica y poderosa. Este ‘show’ reúne a destacadas voces femeninas de la música y la actuación, como Majida Issa, Yolanda Rayo, Laura de León y otras talentosas artistas, quienes interpretan clásicos del despecho con renovada energía.

