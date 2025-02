Marbelle ha sido una figura clave en la vida de su hija Rafaella, apoyándola en sus propios desafíos. Recientemente, Rafaella ha sido abierta respecto a un período complicado en su vida que impactó significativamente su bienestar emocional.

(Vea también: “Estupidez en su máxima expresión”: Marbelle ataca a Petro y el consejo de ministros)

A través de sus redes sociales, ha compartido cómo enfrentó estas dificultades, marcando un año especialmente turbulento en el 2024. Reveló cómo, mediante el apoyo profesional y el respaldo de su entorno más cercano, ha logrado dar pasos importantes hacia su recuperación mental.

“Terminé una relación y me tuve que despedir de personas que ya no encajaban en mi camino. El dolor y la ansiedad me consumían y no sabía cómo empezar de cero, hasta que algo dentro de mí se rompió. Aunque ha sido un camino difícil, ha sido un viaje de descubrimiento y transformación. Aprendí a soltar el pasado, a perdonar y a conectar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RAFAELLA ⭐️ (@rafaellamusik)

Esta declaración no solo muestra su vulnerabilidad, sino que también subraya la importancia del autocuidado y la ayuda profesional en la salud mental. La vida personal de Rafaella también ha estado bajo el escrutinio público, especialmente su relación con Camilo Cuervo.

(Vea también: “Tuvimos que vivir en la calle”: Rafaella, hija de Marbelle, luego de muerte de su papá)

Su noviazgo, que duró varios meses, fue bastante seguido por los medios debido a las diferencias notorias entre ellos que ocasionalmente eran evidentes en eventos públicos. A pesar de varios intentos de reavivar su relación, Rafaella confirmó que acabaron por separarse definitivamente hace algunos meses, y que, desde entonces, ambos han tomado rumbos distintos en sus vidas.

Lo cierto es que Rafaella ahora estará estrenando un retiro de crecimiento espiritual solo para mujeres, con el que busca ayudar a otras personas que probablemente están pasando por lo mismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.