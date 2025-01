Marbelle y el reciente accidente de su hija Rafaella Chávez, reconocida cantante de música pop, tecnocarrilera y popular, ha consolidado una carrera marcada por el talento y la dedicación que la han llevado a ganarse el cariño del público.

Su trayectoria comenzó desde niña, destacándose en importantes escenarios del país y acumulando éxitos como ‘Collar de perlas finas’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Amor sincero’, título que también llevó su telenovela autobiográfica en el Canal RCN.

En esta producción, no solo compartió su historia, sino que también incluyó a su hija Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez, quien falleció tras luchar contra el cáncer. A pesar de los retos personales, Marbelle siguió adelante con su carrera, mientras su hija ha forjado su propio camino en el mundo artístico.

Sin embargo, recientemente enfrentó un complejo accidente durante sus vacaciones. La joven compartió con sus seguidores detalles del incidente, narrando que sufrió una laceración en la córnea de su ojo derecho. A través de sus redes, Rafaella expresó gratitud por los mensajes de apoyo y la preocupación de sus seguidores:

“Oigan, sobreviví. Quería darles las gracias por preguntar por la situación de mi ojito. Gracias a Dios no pasó a mayores. Estuve asustada; para los que no saben, tuve un pequeño accidente y me laceré la córnea. Hasta hace dos días me pudieron retirar el parche ocular”, contó Rafaella.