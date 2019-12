Rafaella Chávez, como es el nombre de la artista, usó su cuenta de Instagram para mostrarles a sus seguidores una sugestiva imagen, en la que dejó al descubierto sus prominentes nalgas (de perfil).

“I got if from my mama (Lo heredé de mi madre)”, fue lo que escribió en el post de la publicación, refiriéndose de este modo a que su cola es un atributo que se debe a la genética de Marbelle.

En la fotografía está la joven usando una camiseta blanca, su cabello sobre su espalda y cubre su zona íntima con apenas una tanga; además, está inclinada sobre un asador.

Esta es la foto, que ya tiene más de 16 mil ‘likes’ en la plataforma y varios comentarios en los que halagan sus bien trabajadas curvas: