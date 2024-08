Rafaella Chávez, hija de la reconocida cantante colombiana Marbelle, ha sido noticia recientemente tras ser víctima de un millonario robo a través de una plataforma de ventas de muebles en línea. Rafaella, quien es fruto del matrimonio de Marbelle con Royne Chávez, compartió su experiencia con sus seguidores, revelando que fue estafada mientras realizaba una compra de muebles y accesorios para su hogar.

(Lea también: Hija de Marbelle echa al agua a su exnovio Camilo Cuervo: “Dice que no sabe quién soy yo”)

La joven, que ha seguido los pasos de su madre en la industria del entretenimiento, relató cómo inició el proceso de compra de manera virtual, pero pronto comenzó a notar irregularidades. A pesar de insistir en recibir respuestas por los canales de comunicación de la supuesta empresa, finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de un fraude.

Rafaella advirtió a sus seguidores sobre la cuenta de la red social TikTok llamada ‘Distrihogar6′, que cuenta con más de 76 mil seguidores. Según Rafaella, después de transferir el dinero, fue bloqueada en todas las plataformas de comunicación y recibió un mensaje despectivo que decía: “Ya no moleste más no sea cansona”.

Tras el robo, Rafaella decidió tomar medidas legales contra los estafadores. A través de sus redes sociales, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y anunció que había presentado una demanda contra la red de estafadores. Aunque reconoció que podría no recuperar el dinero perdido, afirmó que su principal objetivo es evitar que otras personas caigan en la misma trampa.

“Quiero darles las gracias a cada persona que se tomó el tiempo de poder preguntarme cómo estoy y en este nuevo inicio, cómo me ha ido con el robo. Logramos poner la demanda y estamos procediendo para acabar con esta red de estafadores. Perdí un poco la esperanza de recuperar el dinero, pero eso es lo que menos me importa. Yo solo quiero que de verdad no le sigan viendo la cara a tanta gente”, expresó Rafaella.