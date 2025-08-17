Aunque en su época gloriosa era muy bien remunerado, el reconocido actor, que estuvo en ‘La casa de los famosos’, para ese entonces no era común pagar seguridad social por cuenta propia, razón por la que, al momento de cumplir la edad requerida (62 años para los hombres), no contaba con las semanas.

No obstante, Figueroa, que estuvo cerca de casarse con María Cecilia Botero, recientemente logró pensionarse, aseguró el periodista y escritor Julio César Guzmán en su columna de opinión de El Tiempo, y lo hizo a sus 75 años, de edad, pese a que su deseo no es retirarse, sino mantenerse vigente en el mundo de la actuación.

El actor que además hizo parte del elenco de importantes producciones, consiguió su pensión porque se acogió a una bonificación de la sociedad de actores agremiados, y así logró cotizar lo que le faltaba, de acuerdo con el escritor.

Quién es Mauricio Figueroa, actor que logró pensionarse

Es un actor y exmodelo nacido en Antioquia, en 1949, y que se convirtió en un galán de la televisión colombiana durante la década los 80, por lo que su nombre quedó grabado en la memoria de varias generaciones, gracias a sus múltiples interpretaciones y a una carrera de más de cinco décadas.

Lee También

(Vea también: Juliana, del Club 10, se pensionaría con 34 años y sin acabar universidad: así lo lograría)

Logró protagonizar al menos 20 telenovelas, aunque su participación total supera las 50 producciones. Entre sus papeles más recordados figuran ‘Piel de zapa’ —inspirada en la obra de Honoré de Balzac—, ‘Manuelita Sáenz’, ‘Tuyo es mi corazón’ y ‘Rasputín’. Más adelante, se ganó el cariño de nuevas generaciones con su papel del director del colegio Jimmy Carter, en la serie juvenil ‘Francisco, el matemático’.

En 2025, el reconocido artista sorprendió al anunciar que haría parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, un ‘reality’ que para muchos no encajaba con el perfil de él. No obstante, así Figueroa volvió a poner su nombre en el radar de los televidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Don Mauricio | Mauricio Figueroa (@mauriciofigueroactor)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.