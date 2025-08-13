La complicidad entre Carlos Torres y Mabel Moreno ha trascendido las grabaciones, y sus seguidores lo saben. A lo largo de los años, los actores, quienes han compartido pantalla en producciones como ‘La reina del flow’ y ‘Medusa’ de Netflix, han mostrado en redes sociales que su amistad está llena de bromas, ocurrencias y momentos inolvidables.

Esta vez, Torres llevó la diversión a un nivel extremo al orquestar una broma que simulaba una de las situaciones más temidas por cualquiera: subir a un vehículo equivocado.

(Lea también: Actriz de la novela de Diomedes Díaz se casó en Miami con otro famoso tras posponer la boda)

Todo comenzó cuando el actor, recordando que su colega suele “hacerle bullying” en el set, decidió vengarse. En un video publicado en sus redes, advirtió:

Lee También

“Estas imágenes son fuertes para mí… El que ríe de último, ríe mejor”.

El plan estaba cuidadosamente preparado. Torres coordinó con un conductor para que recogiera a Moreno y, en lugar de llevarla a su destino, tomara otra ruta. Desde otro carro, el actor seguía todo con una sonrisa cómplice.

En la grabación, se ve a Mabel comenzar a sospechar. Primero, le dice al chofer que cree haber tomado el transporte equivocado. Luego, al notar que no podía bajar las ventanas y que el hombre escribía por celular, su incomodidad creció. “Me puedes abrir la ventana”, pidió en tono tenso, hasta que, entre nervios y miedo, gritó: “¡Déjame acá! ¡Ábreme ya!”.

Fue entonces cuando Torres apareció para frenar el susto. Corrió hacia ella, la abrazó y le confesó que todo era una broma. Entre risas nerviosas, Mabel explicó a sus seguidores que la señal más alarmante fue que el conductor no le permitía abrir las ventanas:

“Es un tip de seguridad: si no puedes bajar el vidrio, no puedes abrir la puerta desde afuera, y ahí hay que tener cuidado”, dijo la actriz.

(Vea también: Actriz de ‘Arelys Henao’ y ‘Tu voz estéreo’ tuvo fuerte accidente en Bogotá: involucra a una moto)

El video, publicado en dos partes para aumentar la expectativa, rápidamente se volvió viral, dejando a miles de internautas entre la risa y el sobresalto. Además, el actor confesó que va a seguir haciéndole bromas a otros colegas como parte de un nuevo proyecto para redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.