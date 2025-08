La actriz colombiana Emilia Ceballos, reconocida por su participación en importantes producciones de la televisión nacional, celebró este fin de semana uno de los momentos más especiales de su vida personal: su matrimonio con el también actor Rodrigo Jerez. La ceremonia, de carácter íntimo y romántico, se llevó a cabo a orillas del mar en Miami, Estados Unidos, y estuvo marcada por la emoción, la complicidad y la sencillez elegante de sus protagonistas.

(Vea también: A actriz de ‘Polvo carnavalero’ le habrían hecho brujería por la que casi muere)

La boda se llevó a cabo en Coconut Grove On The Bay, un exclusivo lugar frente a la bahía de Miami, ideal para quienes buscan un escenario natural, sofisticado y acogedor. Allí, rodeados de sus familiares más cercanos y amigos íntimos, Emilia y Rodrigo unieron sus vidas en una ceremonia que, según ellos mismos, fue como una canción que no quieren dejar de bailar.

A través de sus redes sociales, la vallecaucana de 39 años compartió con sus seguidores un pequeño adelanto del emotivo momento. En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, se puede ver a la pareja besándose frente al mar, con un cielo despejado y el sonido de las olas como fondo.

Lee También

Emilia lució un delicado vestido blanco de novia, mientras que Rodrigo aparece con un traje claro, acorde al estilo relajado y elegante de la ceremonia. “Por ahora solo les comparto este pedacito tan especial… Un beso en el mar, ya casados”, escribió la actriz como descripción del clip.

Horas más tarde, Emilia publicó un carrusel de fotografías del evento, acompañado de un mensaje que refleja la profundidad de lo vivido:

“Nos casamos. Frente al mar, con la brisa como testigo… Testigo del amor, de los que nos acompañaron, de los que nos regalaron detalles hermosos, de quienes nos peinaron, maquillaron, vistieron y nos ayudaron a brillar por dentro y por fuera. A todos, gracias. Lo vivido ese día es una canción que no queremos dejar de bailar”, expresó con gratitud.

Rodrigo Jerez, por su parte, también compartió algunas imágenes del enlace, en las que se les ve sonrientes, felices y profundamente conectados. El actor es recordado por su participación en la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, donde ganó notoriedad por su carisma y talento y la serie ‘El robo del siglo’.

Aunque la pareja ha llevado su relación con discreción, sus seguidores sabían que estaban juntos desde hace algún tiempo, y ahora celebran con entusiasmo este paso que han dado. Las publicaciones se llenaron rápidamente de mensajes de felicitación por parte de fanáticos, colegas del medio artístico y amigos cercanos.

¿Por qué Emilia Ceballos pospuso su boda?

Ceballos contó que los problemas de salud de su padre la llevaron a pausar varios de sus planes personales y profesionales, pues decidió enfocarse por completo en acompañarlo y apoyarlo durante su proceso de recuperación. Lamentablemente, a comienzos de 2024, su padre falleció.

Tras este difícil momento, Emilia y su pareja, Rodrigo Jerez y tomaron la decisión de mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades laborales y de vida y en ese lugar decidieron casarse el pasado 2 de agosto.

Emilia Ceballos ha participado en reconocidas producciones como ‘Diomedes, el Cacique de La Junta‘, donde interpretó a uno de los personajes más recordados por los fanáticos de la serie. También participó en ‘Polvo carnavalero’, entre otras. Su carisma, talento y energía la han convertido en una de las actrices más queridas por el público colombiano.

Con este nuevo capítulo en su vida, Emilia y Rodrigo comienzan una etapa llena de sueños compartidos, y aunque no han revelado planes a futuro, todo indica que continuarán sus carreras artísticas mientras fortalecen su vida en pareja.

Sin duda, fue una boda mágica que quedará en la memoria de todos los que la vivieron y en el corazón de quienes siguen de cerca la historia de estos dos actores que decidieron decir “sí, acepto” frente al mar y con el amor como único protagonista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.