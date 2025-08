Cristina Hurtado vivió un momento inolvidable el pasado lunes 4 de agosto, cuando fue presentada oficialmente como la nueva presentadora del programa ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión. El anuncio se hizo en plena emisión del matutino ‘Día a día‘, donde sus compañeros del canal le prepararon una emotiva sorpresa que la llevó hasta las lágrimas.

La producción del magazine organizó un conmovedor momento en el que, a través de una de las pantallas del set, aparecieron su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo. Todos se conectaron desde casa para acompañarla virtualmente en este nuevo reto profesional y demostrarle cuánto la apoyan y la admiran.

Josse Nárvaez fue el primero en tomar la palabra y, visiblemente emocionado, saludó al equipo de ‘Día a día‘ y, por supuesto, a su esposa:

El actor también agradeció al equipo del programa matutino por el cariño con el que recibieron a Cristina.

“Iván, Carlitos, ‘Cata’, ‘Caro’… ustedes son un amor por hacer sentir a nuestra reina como en casa. Gracias por hacerla especial. Estamos muy emocionados, saltando de felicidad por todo el amor y cariño que han preparado para ella.”

Sus hijos también participaron en el homenaje. Juan José, conmovido, expresó:

“Estamos muy orgullosos de ti, mamá.” Mientras que el pequeño Mateo le robó el corazón a todos con su ternura al decir: “Mamá, te amo. Te voy a regalar mi corazón, toma”.

Pero el momento más emotivo llegó cuando Josse, con voz entrecortada, le dedicó unas sentidas palabras a Cristina, resaltando su perseverancia y la fuerza con la que ha construido su camino profesional y que se vio como un indirectazo a Carla Giraldo, excompañera de Hurtado en ‘La casa de los famosos’.

“Quiero aprovechar para decirte algo muy importante: estamos felices y orgullosos de ti. Este es tu momento, llegó tu hora. Disfrútalo porque te lo mereces por tu lucha, por tu trabajo incansable, por tu berraquera, tu temple y tu fuerza. Siempre nos has guiado con tu fe inquebrantable. Gracias por ponernos siempre como prioridad y por no negociar jamás tus principios. Eso no tiene precio. Nos llena de paz y orgullo saber que la reina de nuestra familia ahora está en el lugar donde merece estar.”