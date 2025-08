En una emotiva entrevista concedida al periodista Ariel Osorio para ‘La Corona TV‘, el empresario Juan Martín Moreno Palomo se mostró visiblemente afectado por la polémica que lo ha rodeado en los últimos días, tras sus declaraciones sobre su exnovia, la modelo y exconcursante de ‘La casa de los famosos’, Laura González.

Desde España, donde se encuentra de vacaciones, Moreno habló con Osorio en una conversación íntima, honesta y marcada por el arrepentimiento. Durante la charla, no solo ofreció nuevas declaraciones sobre la situación, sino que, entre lágrimas, habló el profundo dolor que le ha causado esta controversia mediática.

El empresario reconoció que su reacción fue impulsiva y motivada por el enojo que le han causado algunas declaraciones de Laura, quien dice que recibió amenazas por parte de él. “Me dio tanta rabia que dijera tantas mentiras… tanta rabia porque es una mujer que, hasta el día de hoy, quiero. Me dolió que hablara así de mí, que me juzgara. Y por eso reaccioné mal. Lo reconozco”, confesó mientras se limpiaba las lágrimas.

En sus palabras también hubo espacio para la reflexión y el aprendizaje. “De todo esto me queda una gran lección. Le pido perdón a ella. Sé que tal vez no lo va a aceptar, pero igual lo hago porque me nace”, aseguró.

Moreno también expresó su deseo de dar por terminada esta etapa y retomar su vida. “No quiero saber más de ella. Yo ya pasé la página. Solo quiero disfrutar mis vacaciones, estar tranquilo. Me equivoqué al faltarle al respeto públicamente, pero esto es lo último que voy a decir sobre el tema”, afirmó con determinación.

El momento más conmovedor de la entrevista se dio cuando, entre sollozos, Moreno se quebró emocionalmente al recordar los momentos vividos con Laura. “No me parece justo haber terminado así. Yo me quedo con lo bonito, con lo exclusivo que compartimos… y que todo haya terminado de esta manera duele. Me duele que manchen mi nombre, que me juzguen sin saber todo lo que pasó”.

Pese a todo, afirmó que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. “Que contesten lo que quieran, que digan lo que sea… me vale cinco. Yo sé lo que viví, sé lo que sentí, y también reconozco mis errores. Pero no soy un hombre malo. Solo estoy triste, muy triste por todo esto”, dijo en medio del llanto.

La entrevista, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró una faceta desconocida de Juan Martín Moreno: la de un hombre vulnerable, herido y consciente de que, más allá de las polémicas, hubo sentimientos reales. Aunque aseguró que no retomará ningún vínculo con Laura González, dejó claro que aún le guarda afecto.

Con estas declaraciones, Moreno parece querer cerrar definitivamente el capítulo mediático con la exconcursante. “Esto es lo último que va a salir de mi boca”, concluyó.

Por ahora, Laura González no ha reaccionado públicamente a estas nuevas palabras de su exnovio. Sin embargo, la conversación ha provocado todo tipo de reacciones entre los seguidores del ‘reality’ y del mundo del entretenimiento, quienes siguen de cerca los giros de esta historia sentimental expuesta ante los medios.

