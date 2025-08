En las últimas horas, la modelo y empresaria sorprendió a sus seguidores al hacer públicas, a través de sus redes sociales, las amenazas que asegura haber recibido de su expareja, Juan Martín Moreno Palomo, después del fin de su relación.

La también creadora de contenido no solo compartió detalles inquietantes sobre el comportamiento de Moreno Palomo, sino que también lo responsabilizo por cualquier daño que pueda ocurrirle a ella o a su familia.

En una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram, González expresó su frustración y cansancio ante la situación. “Déjame en paz y deja de estarme amenazando. Ya estoy mamada de que me andes amenazando. Eso hace con todas sus exparejas. Incluso, me han escrito varias personas, entre ellas una ex de él, diciendo que hace exactamente lo mismo”, afirmó la influencer.

Estas declaraciones no solo exponen el supuesto patrón de comportamiento de Moreno Palomo, sino que también sugieren que otras mujeres han experimentado situaciones similares, lo que añade un nivel de gravedad a las acusaciones.

El jueves 31 de julio, a las 8:52 de la mañana, González grabó un video en el que se le ve empacando todos los regalos que recibió de su expareja, incluyendo bolsos, joyas y otros obsequios.

“Cómo ustedes saben, yo terminé mi relación. He recibido amenazas y voy a devolver todo”, explicó mientras mostraba los objetos que planeaba devolver. Este gesto, según la modelo, responde a su deseo de cerrar definitivamente cualquier vínculo con Moreno Palomo y evitar que los regalos sean utilizados como una herramienta de manipulación en su contra.

En una transmisión en vivo, la exconcursante de ‘La casa de los famosos’ profundizó en los motivos que la llevaron a terminar la relación y a hacer públicas las amenazas. Según González, Moreno Palomo es una persona con “problemas psicológicos” y comportamientos impulsivos que influyeron significativamente en su decisión de poner fin al noviazgo.

“Es una persona que no es normal. Una de las razones por las que yo lo dejé fue por sus comportamientos de ser un hombre muy impulsivo”, aseguró.

Acá, parte de la transmisión:

Durante la misma transmisión, mostró un mensaje que, según ella, le envió su expareja, en el que se lee: “Mira, tú eres la mujer de un traqueto vieja guardia, entonces tú sabías dónde te metías. Yo jamás te mentí ni te oculté nada, entonces te la pinto así. Una cosa te dejo muy clara: yo puedo aceptar algunas de tus condiciones, pero tú no vas a trapear el piso conmigo ni vas a irte de mi vida”.

Acá, uno de los chats que publicó:

Exnovio de Laura González respondió a presuntas amenazas

Por su parte, Juan Martín Moreno Palomo no se quedó callado frente a las acusaciones. A través de videos publicados en sus redes sociales, el hombre ha negado las afirmaciones de González y ha prometido “desenmascararla” con pruebas.

En uno de los clips, expresó: “Yo nunca había hecho esto, es la primera vez que lo tengo que hacer, pero no voy a dejar que trapeen el piso conmigo […]. En estos días vamos a desenmascarar a ciertas personas. Me he llevado una desilusión muy grande, pero todo se va a saber con pruebas”.

Acá, lo que dijo:

En otro video, insistió: “Va a salir todo con pruebas […]. Yo lo único que pretendo demostrar es que ese infierno que dices que has vivido, es mentira”.

La situación ha captado la atención de miles de personas en plataformas como Instagram y X, donde los seguidores de Laura González han manifestado su apoyo y preocupación por su seguridad.

Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre posibles acciones legales que Laura González pueda estar considerando, pero su decisión de exponer la situación públicamente demuestra su determinación de poner fin a esta etapa de su vida.

