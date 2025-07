La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ continuó con su vida normal luego de salir del programa de RCN y por estos días vive muy feliz en Emiratos Árabes Unidos, a donde llegó recientemente con una de sus buenas amigas.

Recientemente, Laura González mostró una foto con el que sería su novio. Aunque no reveló su identidad ni se le ve bien la cara, la imagen de un corpulento hombre ha provocado muchas reacciones entre los seguidores.

Esta fue la imagen que publicó la modelo y empresaria en las últimas horas:

Alejandra Araújo, la amiga con la que viajó Laura, definió a este hombre como un “bombón” y muchas fanáticas de la empresaria confirmaron que, con ese cuerpo, debe ser un hombre muy atractivo físicamente.

Lee También

Pero no solo es el físico lo que hace que la modelo esté con él. Desde que llegó a Dubái, Laura ha mostrado los múltiples regalos que le ha hecho su novio.

Primero, le decoró el apartamento con bombas y flores. 6 ramos de rosas rojas y blanco que conformaban la palabra “Laura G”. Luego, la invitó a cenar y le dio un bolso Birkin (una famosa marca que tiene accesorios que valen muchos millones de pesos).

La empresaria también ha publicado videos en un yate con un DJ solo para ella y su amiga. Aunque no dice si es de su novio o lo alquiló, sorprende que sea solo para su diversión.

(Vea también: Karina García aceptó que tenía relación con ex de Laura González: “Sí pasaron cosas”)

Lo que no deja de provocar dudas es quién es el misterioso novio de Laura G. No se sabe si es colombiano, europeo o árabe, pero lo cierto es que ella parece estar muy feliz con él en este viaje. Incluso hasta ha bromeado con que es su ‘suggar’.

Este es uno de los videos en los que muestra cómo está siendo su vida en Emiratos Árabes Unidos:

En los comentarios, las personas le preguntan que por qué no muestra a su novio si está tan feliz. Luego de ver que no se trata de un hombre mayor que la pueda avergonzar, sino de un atractivo joven, cuestionan en qué trabaja él. No obstante, hay otras que la defienden recordando que ella ya vivió un episodio con una pareja que la traicionó, así que estaría cuidando su relación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.